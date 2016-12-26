В RS-Loans появилась функция автоматизированной выгрузки банковских гарантий в таможенные органы

Компания R-Style Softlab обновила ИТ-приложение для кредитного направления банковской деятельности RS-Loans v. 5.5, входящее в линейку АБС RS-Bank v. 5.5, добавив в него возможность автоматизированного формирования и передачи в таможенные органы сведений о выданных банковских гарантиях. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab.

В соответствии с требованиями положения Банка России от 27 мая 2016 г. № 545-П, кредитные учреждения обязаны направлять в таможенные органы информацию в электронном виде о выданных банковских гарантиях в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов. Новая функциональность в RS-Loans v. 5.5 помогает финансовым учреждениям организовать процесс передачи этих сведений в соответствующие органы.

R-Style Softlab предусмотрела в обновленном приложении возможность как пакетной передачи информации, так и создания отдельного файла по конкретной банковской гарантии, в том числе одновременно с процедурой выдачи. Все сеансы формирования электронных сообщений регистрируются в соответствующем журнале, в котором можно просмотреть протокол выполнения процедуры и сформированные файлы в формате XML.

«На основе реализованного механизма выгрузки информации по выданным банковским гарантиям в таможенные органы мы планируем продолжить расширение функциональности системы, — заявил Лев Френкель, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — В ближайших планах — реализация возможности выгрузки данных по банковским гарантиям в Федеральную налоговую службу и в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономических отношений».