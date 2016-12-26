Уплатить госпошлину в суд теперь можно через «Сбербанк-Онлайн» и банкоматы Сбербанка

В результате сотрудничества Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации со Сбербанком с 23 декабря 2016 г. клиенты последнего получили возможность использовать новый сервис по уплате госпошлины в суд. Об этом CNews сообщили в информационно-аналитическом центре поддержки ГАС «Правосудие».

Возможность уплачивать государственную пошлину при подаче иска в суд реализована Управлением платежей и переводов Сбербанка России в банкоматах Сбербанка на всей территории страны, в его платёжных устройствах, а также в системе «Сбербанк-Онлайн» и в мобильном приложении банка. Уплатить пошлину можно, войдя в пункт «Суды» раздела «Платежи» в системах Сбербанка. Также требуется выбрать нужный суд по его региону и наименованию, а реквизиты для платежа банковская система подставит автоматически.

«Новый сервис избавляет от необходимости самостоятельно искать реквизиты суда, чем упрощает гражданину уплату пошлины. Со стороны Судебного департамента мы будем автоматически передавать Сбербанку России всю необходимую информацию о реквизитах для проведения платежей», — прокомментировал ввод в действие нового сервиса Леонид Юхневич, руководитель информационно-аналитического центра поддержки ГАС «Правосудие», взаимодействующего со Сбербанком по поручению Судебного департамента при Верховном Суде РФ.