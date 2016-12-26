Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики

По итогам заседания рабочей группы по отбору национальных проектов по внедрению инновационных технологий и современных материалов в энергетике под председательством первого заместителя Министра энергетики Алексея Текслера одобрен национальный проект «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики». Об этом CNews сообщили в «Роснано».

Данный проект нацелен на создание технологической, нормативной и производственной базы по внедрению в энергетическую отрасль инновационных высокоэффективных продуктов. Как ожидается, это обеспечит переход к применению «цифровых подстанций» как полностью законченного конечного продукта, а также и как отдельных цифровых решений, обеспечивающих реконструкцию существующих энергообъектов.

Обновленная версия проекта была разработана НИЦЭ и «Роснано», в том числе с учетом мероприятий одобренной в этом году «дорожной карты» национальной технологической инициативы «Энерджинет» и концепции «Интеллектуальная энергетическая система России». Утверждение данного проекта направлено на расширение и более полную адаптацию под существующие потребности проекта «Развитие и внедрение системы автоматизированной защиты и управления электроэнергетических объектов нового поколения (АСЗУ iSAS)» и расширяет его элементами децентрализованных систем защит и управления с применением цифровых коммуникаций, а также внедрением цифровых элементов на стороне первичного оборудования, рассказали в компании.

Как отмечается, утверждению данного национального проекта предшествовала большая работа, выполненная при активном участии ряда производственных компаний, создавших консорциум по реализации проекта: «Профотек», «Прософт-Системы», «Теквел», «НПП Экра», «Релематика», «ГК Таврида Электрик», ЧЭАЗ, «Лисис», «ИТЦ Континуум» и других. Поддержку в разработке и принятии данного документа оказывали «Роснано», НИЦЭ, «Россети», ФСК ЕЭС, «РусГидро».

«Мы рады, что государство в полной мере осознает необходимость модернизации существующей энергосистемы. Принятый документ, явившейся плодом совместной работы множества заинтересованных ведомств и игроков отрасли — наглядное тому подтверждение. Важно отметить, что в рамках рабочей группы особой внимание уделялось созданию комплексных решений, где найдут свое применение разработки отечественных наукоемких компаний из самых разных отраслей», — подчеркнул управляющий директор по сопровождению проектов в органах власти УК «Роснано» Тимур Котляр.

«Я надеюсь, что результатом утверждения дорожной карты станут понятные правила игры, совершенствование нормативной базы, а также возможность перехода от стадии НИОКР к внедрению конкретных решений. Хочу отметить, что в разработке этого документа активное участие принимала наша портфельная компания “Профотек”. Также надеюсь, что электронно-оптические трансформаторы компании, которые уже сертифицированы и прошли успешную апробацию, станут неотъемлемой частью цифровых подстанций, так как являются ключевым элементом построения интеллектуальных сетей», — отметил управляющий директор по развитию перспективных проектов в ТЭК УК «Роснано» Андрей Похожаев.