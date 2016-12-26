НГУ и Infowatch развивают направление безопасного программирования

Центр компетенций по смарт-технологиям Новосибирского государственного университета (НГУ) объявил о заключении соглашения с группой компаний InfoWatch об использовании программного продукта Appercut. Как рассказали CNews в учреждении, продукт будет применяться для оценки качества кода квалификационных работ выпускников бакалавриата и магистратуры факультета информационных технологий.

Проблемами безопасного программирования в Новосибирском государственном университете длительное время занимаются на факультете информационных технологий. Центр компетенций по смарт-технологиям (ЦКСТ) НГУ ведёт исследования по разработке моделей безопасной интеграции программного обеспечения в информационные системы умного города.

Университет решил развивать компетенции выпускников ФИТ в этой области: ЦКСТ НГУ достиг договорённости с группой компаний InfoWatch об использовании продукта Appercut для оценки качества программного кода квалификационных работ выпускников бакалавриата и магистратуры факультета информационных технологий.

InfoWatch Appercut — система автоматизированного контроля исходного кода бизнес-приложений на соответствие требованиям, предъявляемым к заказной разработке

«В условиях импортозамещения особенно важно обучать выпускников российских вузов работе с отечественными программными продуктами. Группа компаний InfoWatch активно сотрудничает со многими учебными учреждениями, мы с готовностью помогаем молодым специалистам защищать свои разработки и предотвращать угрозы информационной безопасности предприятий», — комментирует президент InfoWatch Наталья Касперская.

Как отмечает руководитель ЦКСТ НГУ Руслан Пермяков, один из важных аспектов использования программного обеспечения сторонних производителей в киберфизических системах и системах умных городов — оценка качества и безопасности приложения для всей системы в целом. Алгоритмические ошибки, которые присутствуют практически в любом коде, трудно выявляются в автоматическом режиме. Именно с этими ошибками связана значительная часть взломов компьютерных систем крупных компаний и предприятий.

«В ближайшем будущем прогнозируется взрывной рост интереса заказчиков к программному обеспечению, выполненному с учётом принципов безопасного программирования. Компетенции специалистов в этой области будут являться дополнительным конкурентным преимуществом», — подчёркивает Пермяков.