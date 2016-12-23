БФТ и «Диджитал Дизайн» предложат совместные решения на базе системы «Приоритет» и платформы Docsvision

Компания БФТ и «Диджитал Дизайн» объявили об объединении своих усилий по развитию систем электронного документооборота на рынке государственных и корпоративных заказчиков. Активное взаимодействие позволит предложить клиентам обеих компаний новые решения, автоматизирующие процессы документооборота и документационного управления, сообщили CNews в БФТ.

В результате объединения практик документооборота компании предложат рынку современные решения на базе системы документационного управления (СДУ) «Приоритет» и отечественной платформы Docsvision. Продукты компаний БФТ и «Диджитал Дизайн» уже входят в состав Реестра российского ПО и отвечают требованиям Правительства РФ, предписывающим федеральным органам власти, государственным корпорациям, а также государственным и муниципальным заказчикам осуществлять закупки только программного обеспечения, которое включено в данный реестр.

«Совместное решение БФТ и “Диджитал Дизайн” не только позволит решить задачу построения комплексной СЭД, но и обеспечит гибкую интеграцию с прикладными предметными системами, встроенными в ИТ-инфраструктуру крупных коммерческих структур, холдингов, предприятий, государственных корпораций и органов государственной власти, — заявила Наталья Зейтениди, коммерческий директор компании БФТ. — Можно уверенно отметить, что за плечами наших компаний — огромный опыт реализации подобных проектов как в органах власти, так и в различных коммерческих структурах. Поэтому сотрудничество только укрепит наши позиции на рынке и, конечно же, позволит нашим существующим и потенциальным заказчикам на практике достичь желаемых результатов».

«Взаимодействие наших компаний — это отличная возможность объединить накопленные нами лучшие практики в сфере создания и развития систем электронного документооборота. Совместно мы сможем направить максимум своих усилий, знаний и опыта на реализацию проектов в органах власти и коммерческом секторе, — отметил Владимир Кохан, коммерческий директор ДО «Диджитал Дизайн». — Уверен, наша совместная работа с командой БФТ по данному направлению окажется действительно продуктивной и результативной».