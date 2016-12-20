«Почта России» запустила в аэропорту Новосибирска автоматизированную линию сортировки отправлений

«Почта России» запустила в аэропорту Толмачево Новосибирска высокоскоростную автоматизированную линию для сортировки почтовых отправлений весом до 3 кг производительностью более 200 тыс. отправлений в сутки.

Как сообщили CNews в «Почте России», автоматизированная сортировочная линия производства компании Toshiba установлена в помещении грузового терминала аэропорта Толмачево и предназначена для обработки как международных, так и внутренних почтовых отправлений весом до 3 кг — бандеролей и международных мелких пакетов.

«Автоматизация сортировки позволит более чем вдвое увеличить объем обрабатываемой в ММПО Толмачево международной почты и ускорить обработку поступающей в аэропорт внутренней корреспонденции. Кроме того, это первый практический шаг в рамках проекта по созданию в Толмачево крупного логистического почтового центра — после запуска данная линия будет работать в его составе», — рассказал директор макрорегиона «Сибирь» «Почты России» Николай Новосельцев.

«Для нашей компании — это второй, после Внуково, проект на территории России. Участие компании Toshiba в проекте по автоматизации сортировочного центра в Новосибирске — важный шаг в нашем сотрудничестве с “Почтой России”, показывающий уровень доверия к компании Toshiba как к поставщику технологических решений для сортировки почтовых отправлений. Также это является наглядным практическим примером реализации двухсторонних договорённостей, достигнутых между двумя компаниями в Токио», — отметил Хироаки Тезука, генеральный директор компании «Тошиба Рус».

Запуск 20 декабря в промышленную эксплуатацию новой линии позволит повысить скорость обработки входящей почты в пиковый период.

16 декабря в Токио в рамках визита в Японию Президента РФ Владимира Путина «Почта России» и Toshiba Corporation подписали расширенный меморандум о взаимодействии в области автоматизации российских почтовых и логистических систем. Подписи под документом поставили генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов и исполнительный директор Toshiba Corporation Синъитиро Акиба.

В соответствии с выигранными конкурсами Toshiba осуществляет поставку логистического оборудования и передачу лицензий на общую сумму €9,6 млн для оснащения объектов «Почты России» в Толмачево и логистическом почтовом центре Внуково.

20 декабря в Новосибирске состоялась демонстрация одного из двух магистральных грузовых самолетов ТУ-204С, приобретенных «Почтой России» в рамках масштабной программы модернизации логистики. Создание «Почтой России» собственного авиапарка обусловлено бурным ростом объемов почтовых отправлений в последние годы, связанным с развитием электронной торговли. Магистральные самолеты ТУ-204С могут перевозить до 30 тонн почты на расстояние до 3800 км. Они активно используются для доставки почтовых грузов в Сибирь и на Дальний Восток, отметили в «Почте России».