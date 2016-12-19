Secret Net Studio получил сертификат ФСТЭК России

Компания «Код безопасности» объявила о том, что средство обеспечения комплексной защиты рабочих станций и серверов Secret Net Studio-С версии 8.0 прошло сертификационные испытания и получило сертификат соответствия ФСТЭК России №3675 от 12 декабря 2016 г.

Как сообщили CNews в «Коде безопасности», документ подтверждает, что продукт Secret Net Studio соответствует требованиям регулятора по третьему классу защищенности по СВТ, второму уровню контроля на отсутствие недекларированных возможностей (НДВ) и требованиям к межсетевым экранам по второму классу защищенности.

Сертифицированное средство защиты от внешних и внутренних угроз Secret Net Studio может применяться для защиты автоматизированных систем (АС) до класса 1Б (в том числе для защиты государственной тайны с грифом «совершенно секретно»), ИСПДн до первого уровня защищенности, государственных информационных систем и АСУ ТП до первого класса включительно.

«Процесс получения единого сертификата Secret Net Studio потребовал проведения испытаний СЗИ по нескольким руководящим документам, соответственно, оказался более сложным и длительным по сравнению с сертификацией других наших продуктов. В настоящее время сертифицированы два ключевых модуля продукта: защита от НСД и межсетевой экран. Однако мы ожидаем завершения сертификационных испытаний остальных защитных механизмов Secret Net Studio — это антивирус, система обнаружения вторжений, защита диска, — рассказал Иван Бойцов, ведущий менеджер по продукту компании «Код безопасности». — О получении единого сертификата на все модули Secret Net Studio (антивирус, систему обнаружения вторжений, защиту диска, межсетевой экран и защиту от НСД) объявим дополнительно».

Для пользователей Secret Net, Trusted Boot Loader и TrustAccess предусмотрены льготные условия по переходу на Secret Net Studio.