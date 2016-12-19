«Ростех» утвердил стратегию электронного кластера

​Правление «Ростеха» утвердило стратегию развития электронного кластера корпорации до 2025 г. Как рассказали CNews в компании, параметры и целевые ориентиры стратегии защищал перед правлением индустриальный директор электронного кластера Сергей Куликов, отвечающий за ее разработку и внедрение.

Согласно принятой стратегии, среднегодовой рост выручки холдингов и организаций кластера составит 22,4% до 2025 г. Это превышает плановый показатель роста выручки в 17%, обозначенный в стратегии развития «Ростеха», которая была принята наблюдательным советом госкорпорации в декабре 2015 г. Амбициозные показатели связаны со стратегическим приоритетом выхода «Ростеха» на высокотехнологичные рынки гражданской продукции в условиях снижения доли ГОЗ.

«На базе стратегии «Ростеха» была принята достаточно амбициозная стратегия электронного кластера Корпорации до 2025 года. Среднегодовой рост выручки холдингов и организаций кластера должен составить 22,4% до 2025 года. Стратегия строится на кардинальном увеличении в структуре выручки доли гражданской продукции, которая к 2025 году должна составлять более 60%. Исходя из этого, выручка должна расти в среднем на 45% в год и достигнет к 2025 году более 1,5 трлн рублей, - сказал индустриальный директор электронного кластера Сергей Куликов. - Общий объем инвестиций оценивается в 1 трлн руб. и будет направлен на сделки M&A, а также на создание новых продуктов, включая комплексные проекты и рынки будущего, и поддержание органического роста. При этом использование бюджетных источников финансирования инвестиционной программы будет сведено к минимуму – до 7%. В целом стратегия соответствует нашему ключевому пониманию роли госкорпорации в отношении наших партнеров и инвесторов - роли «Партнера в развитии».

Основной рост выручки будет достигаться за счет активного продвижения продукции кластера в сегментах телеком, передачи и хранения данных, фотоники и ЭКБ, систем безопасности, оптики и медицинской техники.

Для реализации стратегии на гражданских рынках в контуре кластера будет централизована функция стратегического маркетинга, которая станет ключевой и будет формировать стратегию продаж совместно с функциями НИОКР и GR. Неорганический рост выручки кластера будет достигаться за счет выхода на новые перспективные рынки с конкурентоспособной гражданской продукцией, реализацию комплексных проектов в которых будут участвовать все холдинги и компании кластера, формирования «рынков будущего» в опережающем режиме с учетом тенденций мировой промышленной повестки дня.

Стратегия кластера предусматривает реализацию 5 потенциальных комплексных проектов. Целевой суммарный объем выручки от реализации комплексных проектов к 2025 г. должен составить более 350 млрд руб (23% целевой выручки). Комплексные проекты будут реализованы по следующим направлениям: промышленный интернет вещей, ЗСХД (Защищенные системы хранения данных), телемедицина, умный город, АСУ робототехники.

Принятая стратегия потребует проведения активной инвестиционной программы, за счет которой проекты, направленные на развитие, включая комплексные проекты, обеспечат 44% выручки кластера, а дополнительные 17% выручки обеспечит к 2025 г. реализация сделок по слиянию и поглощению на которые потребуется 368 млрд рублей.

Для гармонизации структуры активов и компетенций кластера, а также для привлечения инвесторов, руководство кластера рассматривает варианты создания пяти групп активов в таких продуктовых сегментах, как: «АСУ и средства связи, информационно-техническое противодействие и оперативно-тактическое звено», «СВЧ», «Радиолокация», «АСУ стратегического звена» и «ЭКБ и материалы», что позволит реализовать синергии и управлять предприятиями от продуктов и рынков. По каждому из этих направлений планируется привлечение частного инвестора.

Органический рост будет реализован за счет развития текущего предложения кластера на традиционных рынках в соответствии с их естественным ростом. Среднегодовой темп органического роста оценивается в 11,3% в год. По операционной эффективности кластер планирует достичь уровня TOP-25 лучших мировых компаний на горизонте 2025 года за счет цифровизации основных и вспомогательных бизнес процессов.