ФРИИ проинвестирует 125 млн рублей в облачную платформу

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявил о планах инвестировать 125 млн руб. в компанию BFG-soft, разработавшую облачную платформу для управления производственными системами и помощи в принятии управленческих решений. Как рассказали CNews в ведомстве, рынок этого решения в России насчитывает более 10 тыс. компаний.

Согласно оценке аналитиков ФРИИ, около 13 тыс. российских промышленных компаний сегодня нуждаются в решениях по улучшению эффективности производства (оптимизации производства). Практика показывает, что ERP системы не помогают увеличивать прибыль компаний и не оправдывают ожиданий. По данным опроса Deloitte среди российских производственных компаний, более 70% управленцев назвали ключевым фактором своей конкурентоспособности повышение эффективности производства.

Отечественный рынок решений по управлению производственными бизнес-процессами и их моделированию только в машиностроении в ближайшие несколько лет составит 50-70 млрд руб.

Разработчики BFG-soft с 20-летним опыт работы с 800 машиностроительными компаниями, создали облачную платформу, которая создает виртуальную модель производства, помогает спрогнозировать экономические результаты от любого изменения от замены оборудования до введения дополнительных смен. Для создания виртуальных моделей не требуются программисты, скорость создания моделей на порядки выше аналогов.

«Наибольший рост в сфере инжиниринговых технологий показывают продукты, решающие специальные отраслевые задачи с лимитированным сроком внедрения и быстрым результатом – то есть решения, аналогичные платформе BFG-IS. Однако сейчас на рынке практически нет сопоставимых по простоте и эффективности программных решений, которые позволяли бы комплексно подходить к вопросу эффективной организации производственных систем», - отметил управляющий инвестиционным портфелем ФРИИ Сергей Негодяев.

Облачная платформа BFG-IS помогает клиентам компании находить резервы для улучшения производства там, где, казалось бы, их уже нет. С помощью системы BFG-IS компании сэкономили миллиарды рублей, при реализации инвестиционных проектов.

«Наша разработка помогает найти ограничения и возможности для развития компаний, помогает в разы увеличить производительность и сократить циклы производства. В режиме реального времени технология позволяет строить виртуальной модели предприятия без необходимости написания нового кода. Именно такие гибкие и эффективные решения сейчас нужны рынку. На нескольких крупных российских машиностроительных заводах мы уже успешно запустили свою платформу, наш проект помог найти правильные решения компаниям, увеличить их прибыль и наладить их работу», - отметил Алексей Евсягин, CEO BFG-soft.

Команда BFG-soft направит инвестиции на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в развитие партнерской сети и маркетинг платформы.