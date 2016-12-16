Система распознавания документов Smart IDReader внесена в Реестр отечественного ПО

Smart Engines объявила о том, что ее программа распознавания документов Smart IDReader внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Как рассказали CNews в компании, в соответствии с приказом Минкомсвязи России решение Smart IDReader включено в класс ПО, к которому относятся библиотеки подпрограмм (SDK) и лингвистическое программное обеспечение.

Smart IDReader позволяет безопасно извлекать данные из документов на смартфонах, планшетах, ПК и серверах. Программа позволяет распознавать документы в видеопотоке, на фотографиях и сканах. Перечень поддерживаемых документов включает внутрироссийские и заграничные паспорта РФ, СНИЛС, водительские удостоверения, СТС и машиночитаемую зону на любых паспортно-визовых документах.

Отличительной особенностью Smart IDReader является возможность распознавать документы в мобильных приложениях. Для того чтобы распознать документ пользователю нужно показать его камере телефона на несколько секунд. При этом все этапы распознавания Smart IDReader выполняет на самом устройстве в режиме реального времени, программа не создает копий и не передает данные на обработку через интернет в «облако» или на внешний сервер.

Smart IDReader представляет собой платформонезависимое решение, оптимизированное для архитектур «Эльбрус», ARM и x86, совместимое с мобильными операционными системами iOS и Android, операционными системами семейств «Эльбрус», Linux (включая Astra Linux), Windows, macOS и Solaris.

Включение в реестр отечественного ПО программы Smart IDReader подтверждает ее соответствие установленным правилам и требованиям российского законодательства. Программные продукты, внесенные в единый реестр, могут приобретаться государственными и муниципальными организациями, имея преимущество перед иностранным ПО.