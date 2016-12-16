«Швабе» подвел итоги взаимодействия с вузами России в 2016 году

«Швабе» (госкорпорация «Ростех») объявил о расширении взаимодействия с ведущими техническими вузами России в 2016 г. сразу в нескольких направлениях – совместные разработки, научные исследования, кадры. Как рассказали CNews в компании, в уходящем году был заключен ряд новых соглашений, способствующих реализации перспективных проектов в будущем.

По итогам 2016 г. холдинг увеличил число партнеров среди сильнейших высших учебных заведений РФ – сегодня их более 200. Число базовых кафедр при предприятиях «Швабе», которые готовят высококвалифицированных специалистов в условиях реального производства, составляет порядка 10 учреждений. Ежегодно в среднем около 25 выпускников успешно защищают дипломы и начинают свою карьеру.

В этом году «Швабе» расширил взаимодействие с вузами, заключив ряд новых соглашений и договоров. Так, сотрудничество с физическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова предполагает создание и продвижение новых оптико-электронных изделий в России и за рубежом. Вместе с тем в 2017 г. Холдинг приступит к разработке наукоемких технологий и конкурентоспособной продукции совместно с Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

В предстоящей перспективе согласно новому соглашению холдинг и РУДН реализуют ряд научно-технических, кадровых и экономических проектов. Наряду с этим начнется контрактная подготовка оптотехников в МГТУ им. Н.Э. Баумана и Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ).

В рамках взаимодействия вузов и холдинга при предприятиях «Швабе» действует ряд базовых кафедр Московского физико-технического института (МФТИ). Кафедра «Физическая электроника» специализируется на создании тепловизионных приборов, приборов ночного видения, электронных микроскопов, детекторов ультракоротких лазерных импульсов и других разработках. На кафедре «Квантовая электроника» молодые специалисты изучают взаимодействие лазерных импульсов с веществом и нелинейные оптические эффекты. Вместе с тем работают кафедры Московского технологического университета (МИРЭА) – «Лазерная техника» и «Инфракрасная техника и электронная оптика», а также кафедра «Радиооптика» факультета «Радиоэлектроника летательных аппаратов» Московского авиационного института (МАИ), кафедра «Технология стекла» Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) и другие.

Ученые и специалисты «Швабе» преподают, выступают участниками экзаменационных комиссий и диссертационных советов вузов. Среди них академики и члены-корреспонденты РАН, кандидаты и доктора наук. Научные сотрудники Холдинга готовят новое поколение инженеров и других профильных специалистов по таким направлениям, как оптика лазеров, производство летательных аппаратов, квантовая электроника, оптико-электронные приборы и другим.

В Сибирском государственном университете геосистем и технологий (СГУГиТ) специалисты «Швабе» читают курс лекций о внедрении новых форм и методов работы при проектировании оптико-электронных приборов и систем. А в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана (МГТУ) знакомят студентов с автоматизацией проектирования оптических систем.

Подготовленные студенты вузов и молодые специалисты участвуют в реализации значимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) «Швабе», выступают с научными докладами на международных конференциях во Франции, Швейцарии, Армении и других странах. Сегодня новое поколение ученых вносит существенный вклад в создание высокотехнологической продукции Холдинга, которая успешно замещает импорт в России и уверенно конкурирует на зарубежных рынках.