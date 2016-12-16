Россия и Япония подписали шесть соглашений о сотрудничестве в сфере ИКТ

Минкомсвязи сообщило о том, что министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров посетил Японию в рамках официального визита в страну Президента РФ Владимира Путина. Как рассказали CNews в ведомстве, в ходе визита прошли переговоры с министром по внутренним вопросам и связи Японии Санаэ Такаити.

В рамках визита было подписано шесть отраслевых соглашений, целью которых является содействие сотрудничеству и проведению обменов, научных исследований и технологического взаимодействия в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), почтовых услуг, образования.

«На сегодняшний день наши страны активно взаимодействуют в области ИКТ и почтовой связи, поддерживаются постоянные контакты на межведомственном уровне, регулярно происходит обмен мнениями и опытом, сотрудничают и отраслевые компании двух стран, — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — Документы, которые мы сегодня подписываем, свидетельствуют о намерении обеих сторон активизировать взаимовыгодное взаимодействие, реализовывать совместные проекты».

Николай Никифоров подчеркнул, что российские компании заинтересованы в налаживании более тесных контактов с японскими компаниями в области лицензирования технологий для телекоммуникаций и навигации, а также расширении сотрудничества с уже существующими и потенциальными партнерами в Японии, работающими в области разработки высокотехнологичных инфокоммуникационных программных продуктов.

По завершении российско-японских переговоров были подписаны: меморандум о взаимопонимании между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством по внутренним вопросам и связи Японии о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий и почтовых услуг, меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области почтовой связи между ФГУП «Почта России» и Japan Post Co., Ltd., меморандум о взаимопонимании между ФГУП «Почта России» и «Тошиба Корпорейшн», соглашение о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий между ФГУП НИИР и Национальным институтом по информационным и коммуникационным технологиям Японии, соглашение о сотрудничестве в области информационно-телекоммуникационных технологий между Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ) и Национальным институтом информационно-коммуникационных технологий (НИКТ) Японии и меморандум между компаниями «Абби» с российской стороны и Fujitsu Limited, а также PFU Limited – с японской.

Документы направлены на укрепление сотрудничества между почтовыми службами России и Японии, улучшение качества перевозки почтовых отправлений между двумя странами, а также развитие новых видов коммерческой деятельности в почтовой сфере. В соответствии с достигнутыми договоренностями стороны намерены провести анализ текущей ситуации в области перевозок международной почты между Россией и Японией и рассмотреть способы доставки с использованием различных маршрутов и средств перевозки, в том числе посредством Транссибирской железнодорожной магистрали. Кроме того, в меморандумах о взаимопонимании в области почтовой связи речь идет о развитии трансграничной электронной коммерции, а также обмене передовым опытом в области технологий доставки корреспонденции.

В рамках соглашения с МТУСИ и НИКТ стороны будут осуществлять сотрудничество в области построения и технологии управления для новейших беспроводных систем сетей связи пятого поколения (5G), а также беспроводных сенсорных сетевых технологий, включая новейший стандарт беспроводной связи для «интернета вещей» (Wi-SUN) и другие технологии. Стороны также намерены обмениваться информацией, персоналом и учеными, а также заниматься продвижением совместных исследований и организовывать совместные научные семинары и встречи.

В ходе встречи также обсуждался вопрос снижения тарифов на услуги международного роуминга между Россией и Японией.