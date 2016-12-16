МТС организовала мобильные рабочие места для Псковских бригад скорой помощи

МТС и Псковская станция скорой помощи сообщили о старте совместного проекта по диспетчеризации машин скорой помощи и организации мобильных рабочих мест для бригад скорой помощи. Как рассказали CNews в компании, МТС предоставила 15 сим-карт с доступом в интернет для специализированного оборудования, с помощью которого врачи прямо с вызова могут оперативно связаться со стационарными учреждениями для получения консультации и отправки предварительного диагноза пациента.

Автоматическая система управления скорой помощью, которой по факту является этот проект, дает возможность следить за передвижением и направлением бригад, грамотно распределять их на поступающие вызовы в зависимости от местоположения машины, специализации врачей (например, детские или реанимационные бригады). В рамках проекта бригады скорой помощи, выезжающие на вызов к пациенту, могут заранее получить на планшет всю историю его болезни, что сокращает время на выяснение подробностей, а также отправить в стационар результаты осмотра для консультации с доктором или оповестить сотрудников больницы о прибытии пациента на лечение.

«Предоставление современных сервисов связи в сфере здравоохранения — одно из важных направлений работы МТС. Реализация совместных инновационных проектов способствует повышению уровня социального обслуживания и улучшению качества жизни населения. Мы рады, что проект с Псковской станцией скорой помощи — один из таких. Это не просто оперативная связь бригады с больницей и другими врачами, а, возможно, спасенная человеческая жизнь в экстренной ситуации, — сказал директор филиала МТС в Псковской области Андрей Белов. — Сейчас проект с Псковской станцией скорой помощи запущен в пилотном режиме, 15 сим-картами МТС оснащено оборудование для выездных бригад. Они тестируют приложение, через которое получают и отправляют нужную информацию о пациентах. В будущем мы готовы обеспечить нашими сим-картами все машины скорой помощи в Псковской области».

Телекоммуникационные технологии МТС активно применяются в сфере медицины. В Екатеринбурге, Воронеже, Удмуртии, Башкирии и Республике Коми каналы сотовой связи МТС используются для работы мобильных кардиографов, установленных в машинах скорой помощи. Благодаря реализации проекта врачи могут получать консультации профильных специалистов, отправляя кардиограммы пациентов в стационар в режиме онлайн.

Проекты по мониторингу машин скорой помощи, позволяющие отслеживать местоположение и перемещение автомобилей, реализованы МТС в Архангельске, Воронеже, Новосибирске, Сочи и других регионах страны. В транспорт устанавливается оборудование с SIM-картами МТС, подключенными к услуге «Мобильные сотрудники». С помощью этой услуги диспетчеры станции скорой помощи могут в режиме реального времени видеть, где сейчас находится та или иная машина, что помогает определить, какая из бригад сможет приехать на срочный вызов раньше.