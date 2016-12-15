Свыше 500 тыс. туляков зарегистрировались на портале госуслуг

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области объявило о том, что количество жителей Тульской области, зарегистрированных на портале госуслуг — в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), превысило 500 тыс. человек. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившего в редакцию CNews.

В рейтинге Минкомсвязи РФ Тульская область входит в список регионов-лидеров, достигших целевого показателя в 50% на 2016 г. по доли граждан старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА. К таким регионам относятся республика Тыва (61,1%), Тульская (59%) и Курская (54,8%) области, Ямало-Ненецкий (53,7%) и Ханты-Мансийский (53,5%) автономные округа, а также Тамбовская область (51,6%).

«Пароль госуслуг — удобный и безопасный инструмент для работы с современными государственными сервисами. Туляки используют его для доступа к порталам госуслуг РФ и госуслуг Тульской области “Госуслуги 71”, порталу “Открытый регион”, сайту записи на прием к врачу “Доктор 71” и другим полезным интернет-ресурсам. Уверен, что развитие таких социально важных проектов невозможно без общения с жителями. Поэтому мы изучаем все отзывы и пожелания и строим дальнейшую работу на их основе», — заявил Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.