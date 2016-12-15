Количество базовых станций LTE в России превысило 100 тыс.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало сведения о количестве базовых станций подвижной радиотелефонной сети связи четвертого поколения (LTE) и последующих его модификаций в России. Согласно статистике, за десять месяцев 2016 г. количество базовых станций сети сотовой связи стандарта LTE возросло на 32 230 (45%) с начала года и достигло показателя 104 208, что составляет почти 20% от общего количества базовых станций потребительской мобильной связи в России, сообщили CNews в Минкомсвязи России.

Как отмечается, в 2013-2015 гг. ведомство провело существенную работу, нацеленную на либерализацию законодательства в сфере мобильной связи. Принятый комплекс мер позволил повысить экономическую эффективность развития мобильных сетей в удаленных и труднодоступных регионах России. Среди мер, реализованных министерством — возможность совместного использования частот и инфраструктуры связи, изменение принципа оплаты радиочастотного спектра, технологическая нейтральность для различных диапазонов частот.

Внедрение технологии LTE — связи четвертого поколения — это один из приоритетов работы Минкомсвязи России, подчеркнули в ведомстве. Так, впервые в мире запуск технологии LTE-Advanced на коммерческой сети был осуществлен именно в России компанией Yota Networks в октябре 2012 г. В июне 2014 г. в республике Татарстан была запущена первая в России сеть LTE на принципах технологической нейтральности. Также в 2014 г. сеть связи четвертого поколения 4G/LTE впервые в истории зимних Олимпийских игр была развернута на территории Сочи. В мае 2015 г. сеть мобильной связи, работающая в стандарте LTE, была запущена в Крыму, а через год, в мае 2016 г., была запущена первая в России мобильная сеть стандарта LTE-450, позволяющая организовать покрытие значительных территорий сотовой связью с высокой экономической эффективностью. В рамках развития современных услуг связи на труднодоступных территориях в июле 2016 г. связь стандарта LTE получили жители города Мирный.