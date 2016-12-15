Inoventica Services обеспечит безопасность персональных данных «Информики»

Компания Inoventica Services стала победителем открытого конкурса, по итогам которого был заключен контракт с ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» на право оказания услуг по созданию подсистемы обеспечения безопасности персональных данных. Стоимость контракта составила p1,98 млн, сообщили CNews в Inoventica.

В рамках контракта Inoventica Services предоставила «Информике» облачную ИКТ-инфраструктуру, предназначенную для оказания на ее базе новых услуг и сервисов конечным пользователям и отвечающую требованиям технического задания, а именно: размещение информационных систем заказчика в центре обработки данных, размещенном на территории РФ, уровня надежности не ниже Tier III, обеспечение защиты информационных ресурсов заказчика от сетевых DDoS-атак с возможностью обновления ПО ПАК без передачи информации за пределы территории РФ, а также наличие у системы защиты сертификата ФСТЭК, обеспечение защиты персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ к третьему уровню защищенности персональных данных.

Особенностью решения Inoventica Services является задействование собственной транспортной ИКТ-инфраструктуры, обеспечивающей должную степень надежности и доступности информационной системы заказчика за счет автоматического использования резервных маршрутов на уровне до 100 Гбит/сек, указали в Inoventica.

Предоставленная в рамках заключенного контракта ИКТ-инфраструктура Inoventica Services обеспечит доступность серверов в режиме 24х7, возможность динамического расширения (и сокращения) объёмов потребляемых ресурсов.

В ходе проекта будет выделено 1,25 терабайт оперативной памяти и 40 терабайт дискового пространства, часть из которых — на высокоскоростных SSD-дисках.

Возможность использования ИКТ-инфраструктуры группы Inoventica, включающей геокластер, географически разнесенные ЦОДы, собственную транспортную ИКТ-инфраструктуру, позволит Inoventica Services гибко наращивать задействованные емкости для проектов «Информики» (совокупная вычислительная емкость оборудования группы Inoventica — 13 петафлопс, совокупный объем хранения данных — 122 петабайта, емкость каналов связи — 20 Тбит/с).

Сотрудничество группы Inoventica и «Информики» началось в 2014 г., когда был заключен контракт, согласно которому головная компания группы Inoventica — ЗАО «Коммуникации для инноваций» — предоставила доступ к собственной магистральной инфраструктуре, охватывающей пять федеральных округов РФ. Тогдашнее руководство «Информики» заявило о наличии очевидных возможностей дальнейшего расширения сотрудничества, предполагающего расширение спектра оказываемых услуг на базе облачных сервисов Inoventica, отметили в компании.