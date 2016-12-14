«Салют» автоматизировал контроль исполнения гособоронзаказа на базе «1С:ERP Управление предприятием 2»

Внедренческий центр «Раздолье» завершил первый этап внедрения системы «1С:ERP Управление предприятием 2» на предприятии оборонно-промышленного комплекса России НПП «Салют». Проект длился 14 месяцев, за это время было автоматизировано около 150 рабочих мест. Новая система помогла обеспечить автоматизированный контроль эффективности исполнения государственного оборонного заказа, сообщили CNews в фирме «1С». Так, в соответствии с федеральным законом №275, приказом Минпромэнерго №200 и постановлением Правительства №47 реализован позаказный учет затрат и денежных средств. Кроме того, вдвое ускорилось формирование регламентированной отчетности. Сокращено время на подготовку корпоративной управленческой отчетности. Руководство получило возможность оперативно выявлять проблемные места в работе над заказами и устранять их.

НПП «Салют» является частью оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, специализируется на выпуске радиолокационных станций, средств наблюдения и управления стрельбой корабельной артиллерии. Основным видом деятельности предприятия является выполнение контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ). Работа над ГОЗ достаточно жестко регламентируется действующим законодательством (приказ Минпромэнерго России №200 от 23.08.2006, закон №275 от 29.12.2012, постановление Правительства РФ №47 от 19.01.1998). Основное требование этих нормативно-правовых актов — полностью прозрачный комплексный учет затрат и денежных средств в привязке к выполняемым предприятием контрактам: при заключении контракта предприятие-исполнитель должно предоставить заказчику конечную смету затрат по проекту и в дальнейшем придерживаться установленных сумм. Все затраты — прямые и косвенные — должны быть четко отслеживаемы и объяснимы, пояснили в компании. Кроме того, нужно четко контролировать использование денежных средств.

Автоматизация НПП «Салют» шла эволюционно — в зависимости от текущих потребностей того или иного отдела. Всё это привело к тому, что в работе одновременно стало использоваться несколько не связанных между собой информационных систем разных вендоров и программ собственной разработки. Для формирования бюджетов и корпоративной отчетности применялись электронные таблицы. Практически все регламентированные и управленческие отчеты собирались вручную из разных источников. Работа велась не оперативно. Часть информации могла быть утеряна. Кроме того, старая бухгалтерская система не обеспечивала выполнение требований законодательства к учету ГОЗ.

В связи с ростом числа новых контрактов ситуация только ухудшалась, поэтому было принято решение начать процесс комплексной автоматизации предприятия. Первым этапом проекта стала автоматизация регламентированного учета.

Руководство «Салюта» в качестве ключевых задач определило следующие: автоматизировать все потребности бухгалтерии по ведению учета и составлению отчетности по ГОЗ — организовать позаказный учет затрат (требования 200 приказа) и денежных средств (требования 275 ФЗ), привести внешний вид производственной документации в соответствие с требованиями 47 постановления (все документы предприятия, относящиеся к выполнению гособоронзаказа, должны иметь привязку к конкретному номеру ГОЗ); передать ввод первичной информации в систему на места — требовалось снять с бухгалтерии операторские функции (склад должен вносить складские документы, производство — производственные и т.д.), бухгалтерия должна только контролировать правильность заполнения документов; автоматизировать подготовку и сдачу регламентной и налоговой отчетности — система должна автоматически собирать необходимые отчеты; автоматизировать составление бюджета денежных средств предприятия; автоматизировать отчетность по анализу текущего результата работы предприятия.

Поскольку «Салют» является частью ОПК, нужен был только отечественный программный продукт. Разработчик программы должен был иметь хорошую репутацию и значительный опыт создания учетных систем в России. Кроме того, программа должна предназначаться для комплексной автоматизации всего предприятия, а не только отдельных учетных участков.

О выборе партнера по внедрению рассказала Наталья Буторина, главный бухгалтер НПП «Салют»: «При выборе партнера мы обращали особое внимание на опыт работы с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. По итогам проведенного конкурса партнером по внедрению стал внедренческий центр “Раздолье”, который имеет много завершенных проектов на предприятиях нашей отрасли. Успешно завершенный проект подтверждает верность нашего выбора».

Итоги проекта

Первичные операции движения товарно-материальных ценностей теперь оформляются на местах их возникновения. Это помогло избежать ошибок в учете, уменьшить пересортицу и снять с бухгалтерии часть несвойственной для нее работы. В результате все заинтересованные службы в оперативном режиме могут видеть оперативные остатки ТМЦ и планировать их поступление на склад.

По оценкам заказчика, в два раза сократился срок подготовки регламентной отчетности — она теперь собирается автоматически. На 70% снизилось количество внутрикорпоративных отчетов, собираемых вручную. Основная часть информации, необходимой для руководства предприятия, собирается теперь автоматически (типовые отчеты программы по основным средствам, запасам, дебиторской и кредиторской задолженности и т.п.).

Подготовка основного отчета предприятия по анализу исполнения договоров с заказчиками и исполнителями ускорилась на 40%. Это позволило оперативно выявлять проблемные места в работе над заказами и устранять их.

Предприятие получило систему сквозного учета — от заключения договора до его исполнения. Теперь нет необходимости вручную переносить информацию из одной программы в другую — сотрудники могут заниматься более продуктивной деятельностью.

В то же время, выполнены основные требования законодательства РФ по учету ГОЗ — 200 приказа, 275-ФЗ и 47 постановления. Ведется автоматизированный учет договоров и их этапов, а также дополнительных соглашений, заключенных в рамках контрактов. Вся информация собрана в одном месте, оперативно доступна ответственным лицам предприятия.

В системе составляется плановая калькуляция стоимости контракта, которая потом используется для нормирования затрат. Появилась возможность оперативно получать анализ себестоимости и незавершенного производства в разрезе статей калькуляции. В любой момент времени можно посмотреть анализ затрат в разрезе заказов с процентами выполнения по затратам. Все затраты по контрактам теперь оперативно контролируются.

Закупки и работы подрядных организаций привязаны к исполняемым контрактам, это позволяет контролировать бюджет контракта. Все затраты персонифицированы, контролирующие органы могут их легко проверить и отследить. При этом полностью отслеживается денежный поток в разрезе контрактов, включая начисление и выплату заработной платы. Первичные документы, выписываемые из программы, имеют привязку к номеру ГОЗ.

В целом предприятию удалось отказаться от использования нескольких разрозненных программных продуктов и организовать работу в единой системе, с реализацией принципа однократного ввода первичной информации. Это привело к повышению качества учета, уменьшению количества рутинной работы бухгалтерии и смещению работы специалистов в область контрольных и управленческих функций, указали в «1С».

«Внедрение “1С:ERP” на нашем предприятии позволило бухгалтерии практически полностью отказаться от ручной работы. Внесение информации в программу передано на места — туда, где фактически происходит работа, поэтому бухгалтер теперь не занимается двойным вводом информации, и её регулярной сверкой, а только лишь контролирует правильность оформления документов. Это значительно сократило “вредную” нагрузку на специалистов, а, значит, повысилась оперативность работы, качество предоставляемых отчетных данных. Теперь мы совершенно уверены в тех сведениях, которые готовим для руководства предприятия и контролирующих органов», — заключила Наталья Буторина.