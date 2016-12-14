«Ростелеком» создал единую ГИС для Ненецкого АО

«Ростелеком» объявил о завершении работ по созданию единой геоинформационной системы (ГИС) в рамках государственного контракта с НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр». Как рассказали CNews в компании, стоимость контракта составила 13,8 млн руб.

ГИС обеспечивает доступ органов власти, граждан и организаций к пространственным данным на территории НАО. Геоинформационная система создана путем интеграции уже развёрнутых в округе систем и продукта «Ростелекома» РусГИС. Она позволила объединить данные, сформированные в различных ведомственных источниках, связанные с территориальным планированием, градостроительной деятельностью, социальной сферой и др.

Одним из основных элементов ГИС стала электронная карта Ненецкого округа. Она позволяет осуществлять поиск объектов по координатам, измерять расстояния до них и их площадь, выстраивать маршруты движения в пределах региона. Также важным элементом ГИС стала интерактивная инвестиционная карта региона, предоставляющая потенциальным инвесторам возможности комплексной оценки инвестиционного потенциала региона, получения информации об инвестиционных проектах и площадках, плане создания объектов инфраструктуры и т.п.

«К созданию геоинформационной системы Ненецкого автономного округа мы приступили в конце мая. В настоящее время все работы завершены, - отметил директор Архангельского филиала «Ростелекома» Андрей Прищемихин. - Благодаря колоссальному опыту внедрения информационных систем, в том числе на территории НАО, мы, совместно с государственным заказчиком, успешно провели работы по созданию в регионе единого информационного пространства геоданных. Все обязательства нами выполнены в срок. В полную силу система заработает в ближайшее время, и мы надеемся, что пользователи очень быстро оценят её эффективность. Безусловно, геоинформационная система станет одним из ключевых информационных ресурсов НАО».

Директор казённого учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр» Павел Окладников сказал: «"Ростелеком" создал для Ненецкого автономного округа единую региональную геоинформационную систему региона. Теперь для работы всех ветвей власти, населения и недропользователей округа, а также потенциальных инвесторов появился удобный и доступный инструмент получения актуальной информации. В дальнейшем планируется масштабное расширение системы после проведения анализа и аналитики непосредственных пользователей системы».