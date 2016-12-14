Решение M3 Operation вошло в Реестр отечественного ПО

Программный комплекс M3 Operation, разработанный компанией «ЛАН АТМсервис» (входит в группу компаний «Ланит»), внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение для удаленного управления банковскими устройствами самообслуживания рекомендовано к закупке госкомпаниями, сообщили CNews в «Ланите».

M3 Operation предоставляет все необходимые инструменты для удаленного управления файловой системой банкоматов и информационно-платежных терминалов.

Благодаря M3 Operation сотрудники банка могут удаленно обслуживать свой парк устройств самообслуживания: обновлять ПО, скачивать лог-файлы, электронные журналы и видеоархивы, а также, не покидая своего рабочего места, перегружать экраны приветствия и рекламные заставки, делать скриншоты экранов, выполнять перезагрузку устройств. Дистанционное решение этих и многих других задач исключает необходимость выезда технических специалистов к устройствам, позволяя снизить их простои, подчеркнули в компании.

Специалисты банка, создавая оптимальные расписания, могут запускать все необходимые обновления и изменения в любое удобное банку время, оптимизируя работу сети и управление парком устройств самообслуживания.

По утверждению представителей «Ланита», M3 Operation снижает финансовые расходы, связанные с «ручным методом» обновления программного обеспечения и файловой системы устройства, делает управление сетью более быстрым и экономически эффективным.

Таким образом, с включением M3 Operation в Единый реестр отечественного программного обеспечения госзаказчики получили доступ к отечественному продукту, направленному на оптимизацию работы.