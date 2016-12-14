БФТ представила новые решения для МФЦ государственных и муниципальных услуг

Компания БФТ в рамках Всероссийского форума многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг представила новые решения — автоматизированную информационную систему «Техносхема» и решение «Домовая книга». Об этом CNews сообщили в БФТ.

В компании отметили необходимость хранения всех федеральных, региональных, муниципальных услуг в едином репозитории в машиночитаемом виде. Таким образом, актуальная версия каждой из услуг будет доступна для универсальных специалистов в каждом МФЦ. Помочь им в этом могут так называемые технологические схемы, которые включают подробное описание услуги, условий и процесса ее оказания, а также информацию о требуемых ресурсах и детализированные разъяснения, основанные на нормативно-правовых актах и сложившейся практике оказания услуг. По словам генерального директора БФТ Александр Моносов, создание технологических схем оказания госуслуг, их согласование в электронном виде и передача во внешние системы, включая системы МФЦ, возможны в автоматизированной информационной системе «Техносхема» — совместном решении компаний БФТ и РБС.

Разработка технологических схем в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 747-р лежит на органах власти. При этом технологическая схема формируется единожды по каждой услуге и является эталонной для всех МФЦ и органов, предоставляющих услуги.

Участники форума на практике смогли познакомиться с функциональными возможностями АИС «Техносхема». Как пояснила Наталья Зейтениди, созданные с помощью системы схемы полностью соответствуют методическим рекомендациям, утвержденным Правительственной комиссией по проведению административной реформы. «Общие сведения об услуге загружаются в АИС “Техносхема” из Федерального реестра государственных услуг (ФРГУ), в результате чего часть полей формы заполняется автоматически. Работая в АИС “Техносхема”, специалисты могут создавать и редактировать технологические схемы, согласовывать созданные технологические схемы с уполномоченными органами», — рассказала она.

Одобренная (утвержденная) технологическая схема размещается в специальном хранилище, из которого через интерфейс взаимодействия поступает в АИС МФЦ для использования в процессе оказания услуги универсальным специалистом. В случае внесения нормативно-правовых изменений в порядок предоставления услуги ответственный орган власти единожды вносит правку в АИС «Техносхема». Далее она автоматически синхронизируется с АИС МФЦ и отражается на всех автоматизированных рабочих местах универсальных специалистов.

В свою очередь, «Домовая книга» предназначено для осуществления регистрационного учета граждан в электронном виде на базе многофункциональных центров «Мои документы» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 (с изменениями от 05.02.2016). Как отметили в БФТ, постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. № 72 с февраля 2016 г. предусмотрено особое положение МФЦ при регистрации и снятии граждан РФ с регистрационного учета. При этом взаимодействие МФЦ и органа, предоставляющего услуги по регистрации граждан, могут осуществляться полностью в электронном виде.

Решение «Домовая книга» позволяет ставить и снимать с регистрационного учета по месту жительства/пребывания, принимать документы на выдачу или замену паспортов гражданина РФ, смену установочных данных, выдавать справки (о составе семьи, выписка из домовой книги и т.д.). Все эти процессы ведутся централизованно, что, как утверждают в компании, позволяет ускорить процесс обслуживания заявителей, сократить сроки оформления документа и расходы на передачу документов в органы регистрационного учета.