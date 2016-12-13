В Томске разработали образовательный набор из десяти роботов

Центр молодежного инновационного творчества «Дружба» Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и «Школа цифровых технологий» объявили о создании комплекта из десяти роботов для изучения основ программирования, механики и электроники. Как рассказали CNews в учреждении, набор состоит из стендов, мобильных роботов и станков. Первый стенд предназначен для изучения электроники и схемотехники и позволяет построить простейшие цепи. Второй рассчитан на ознакомление с программированием: на нем установлены две платы, двигатели, датчики и другая периферия. Третий стенд — для изучения механики — выполнен в виде наборного поля, на которое можно закреплять 14 различных механизмов.

«Это обучающий набор для школьников от десяти лет, с помощью которого за два-три года, двигаясь от простого к сложному, можно получить комплексные компетенции в робототехнике — от основ до промышленных станков с ЧПУ, а также создать своего робота», — сказал инженер «Школы цифровых технологий» Дмитрий Медведев.

В линейку роботов входят двухколесный и трехколесный арчиботы, оснащенные датчиками и способные двигаться в разных направлениях — с ними можно выступать на соревнованиях. Также в наборе имеется робот-паук с шестью конечностями, подобный тем, которые часто применяются в качестве вездеходов, — он предназначен для изучения механики. Кроме того, в комплекте несколько видов манипуляторов — двуплечевой (в виде подъемного крана), механическая рука, манипулятор-чертежник.

«Некоторых роботов мы переделывали несколько раз, — сказал Дмитрий Медведев. — Руку-манипулятор, например, сначала распечатали на 3D-принтере, но потом решили сделать предплечье из фанеры, а саму руку из гибкого пластика — так получилось более технологично. Задача этого манипулятора — показать, как работают разные виды робопротезов».

Над линейкой роботов около года работала команда из десяти человек — программисты, электронщики, конструкторы. Сейчас разработчики заканчивают конструкторскую и эксплуатационную документацию, и после подготовки методической базы наборы поступят в продажу.

«Несмотря на большой ассортимент в сфере образовательной робототехники, полноценных линеек, которые закрывают все компетенции, на рынке нет. Наш продукт предназначен для кружков робототехники и центров технического творчества — для использования как на занятиях с «нуля», так и в группах, обладающих базовыми знаниями», — отметил Дмитрий Медведев.