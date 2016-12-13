РАСУ автоматизирует новые энергоблоки АЭС в Индии

«Русатом - Автоматизированные системы управления» (РАСУ, дочерняя структура госкорпорации «Росатом») объявила о получении контракта на выполнение функций комплектного поставщика и главного конструктора автоматизированных систем управления технологического процесса (АСУ ТП) на 3 и 4 энергоблоках атомной электростанции «Куданкулам» в Индии. Как рассказали CNews в компании, в настоящий момент запущена процедура конкурентной закупки для заключения договоров с соисполнителями на создание АСУ ТП для строящихся энергоблоков. Соответствующий договор между РАСУ и генеральным подрядчиком «Атомстройэкспорт» подписан в конце ноября текущего года.

«Особенность этого контракта заключается в том, что все программно-технические средства и подсистемы будут изготовлены на российских предприятиях. Этот проект является ярким примером импортозамещения в сфере высоких технологий и инновационных решений - от изготовления печатных плат до разработки программного обеспечения», - сказал генеральный директор РАСУ Андрей Бутко.

АСУ ТП является одним из ключевых составляющих для обеспечения безопасной работы атомных электростанций, и включает в себя систему управления и защиты, системы нормальной эксплуатации, и ряд специальных систем, необходимых для надежной работы АЭС. В соответствии с договором поставка оборудования состоится в 2018 г. на 3 энергоблок и в 2019 г. на 4 энергоблок, после чего будет произведен монтаж и наладка.

«Индийский заказчик хорошо знаком с российскими АСУ ТП в рамках программы оснащения 1 и 2 энергоблоков АЭС «Куданкулам». Наши уникальные разработки доказали высокое качество, безопасность и надежность. Имея положительный опыт работы с российскими АСУ ТП, индийские коллеги проявили желание установить их и на новых блоках», - отметил Андрей Бутко.

АЭС «Куданкулам» возводится в индийском штате Тамил Наду в рамках российско-индийского соглашения от 20 ноября 1988 г. и дополнения к нему от 21 июня 1998 г. Фундамент для строительства 3 и 4 блоков был заложен в октябре 2016 г. В основе сооружения АЭС «Куданкулам» находится российский проект энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов России, МАГАТЭ и сертифицирован на соответствие требованиям клуба европейских эксплуатирующих организаций (EUR). Как ожидается, ввод в эксплуатацию новых энергоблоков состоится в 2022-2023 гг.