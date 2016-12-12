Россельхознадзор и E-Com переведут ветеринарную сертификацию в электронный вид

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и компания E-Com подписали соглашение, направленное на внедрение ветеринарной сертификации в электронном виде. Об этом CNews сообщили в E-Com.

Заявление о соглашении на сайте ведомства опубликовал заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов. Предметом соглашения, по его словам, является интеграция ФГИС «Меркурий» с SaaS-платформой Evolution 3.0 от E-Com. Ожидается, благодаря этому проекту все хозяйствующие субъекты, которые пользуются услугами EDI-провайдера E-Com, получат удобный механизм осуществления автоматического оформления электронных ветеринарных сертификатов на подконтрольную продукцию, в обороте которой они участвуют. Причем без существенных изменений своих бизнес-процессов и без интеграции их собственных информационных систем с ФГИС «Меркурий».

Рашид Мухарлямов, руководитель сервиса для обмена разрешительными документами OpenCertificate компании E-Com, заметил, что это однозначно своевременное решение, так как уже с 1 января 2018 г. оформление электронных ВСД в ФГИС «Меркурий» станет обязательным. Как он уточнил, переход на электронную ветеринарную сертификацию предполагает обмен большим объёмом информации о поставках, что повлечет за собой запрос на автоматизацию процедуры внесения данных и их актуализацию.

«Таким образом, интеграция двух систем — это еще один шаг к созданию прозрачного рынка, который упростит процедуру взаимодействия юридических лиц с контролирующими органами и повысит безопасность пищевой продукции», — считает руководитель OpenCertificate.

Сторонам предстоит еще большой объём совместной работы, но уже сейчас всем хозяйствующим субъектам рекомендуется учитывать эту потенциальную возможность в своих планах и деятельности по электронному обмену данными, отметили в E-Com.