«Роснано» и «Инити» завершили проект комплексной системы мониторинга инфраструктуры ЦОД

«Роснано» совместно с «Инити» объявили об успешном завершении проекта по построению комплексной системы мониторинга инфраструктуры ЦОД.

«Проект был реализован в кратчайшие сроки – 3 месяца. Нам был необходим комплексный, гибкий программный продукт, позволяющий работать с совершенно разнородным оборудованием, элемент-менеджерами. Например, системами хранения данных и виртуализации, информационными системами. Мы преследовали цели оптимизации службы работы технической поддержки, сокращения времени простоя систем ЦОД, оперативной и объективной оценки состояния основных ИТ-сервисов компании. Для технической реализации проекта было выбрано ПО российского производства, компании «Инити». В системе «Инити Соло» нам удалось объединить данные о состоянии систем жизнеобеспечения ЦОД (электропитание, кондиционирование, пожаротушение и пр.), серверного оборудования, систем виртуализации, систем хранения данных, корпоративной сети передачи данных (включая WiFi сети), бизнес-критичных приложений. Мы не планируем останавливаться на достигнутых результатах. Следующим шагом будет целиком выстроен OSS стек с расширением функциональности системы мониторинга и внедрением системы поддержки пользователей», - отметил IT-директор «Роснано» Максим Лобанов.

Учамприн Андрей, директор по развитию бизнеса «Инити», сказал: «Нам было очень комфортно работать со специалистами «Роснано», поскольку наши взгляды на построение системы мониторинга в значительной степени совпадают. Заказчик получил единое средство сбора, представления и анализа данных и, что важно, средство взаимной оценки негативного влияния сбоев в работе между различными технологическими доменами. Отдельно следует отметить, что на этапе конкурса мы выдержали жёсткую конкуренцию с рядом промышленных систем иностранного производства. Кроме этого, заказчик понимает, что невозможно выстроить эффективную систему на основе слабо связанного набора компонент бесплатного открытого ПО».