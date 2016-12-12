«Росэлектроника» начала разработки ряда электронно-механических приборов

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о начале ряда разработок в сфере перспективных электронно-механических приборов со сроками завершения не позднее 2019 г. Как рассказали CNews в компании, ожидаемая потребность российского рынка в проектируемых изделиях каждого типа превышает 10 тыс. шт. в год.

Пензенское предприятие холдинга - НИИ электронно-механических приборов (НИИЭМП), в ноябре заключило четыре контракта по результатам открытого конкурса Минпромторга РФ. В соответствии с контрактами НИИЭМП, в частности, проведет разработку и освоение в производстве миниатюрных подстроечных резисторов (срок завершения работ - ноябрь 2018 г.), самовосстанавливающихся предохранителей (ноябрь 2018 г.), высокочастотных вакуумных выключателей и переключателей (август 2019 г.), малогабаритных мощных проволочных резисторов (август 2019 г.).

По условиям контрактов НИИЭМП должен разработать и освоить выпуск функционально полной номенклатуры перспективных по совокупности характеристик изделий, обладающих повышенными показателями качества и надежности.

«Государственные контракты позволяют "Росэлектронике" расширить номенклатуру и увеличить объемы производства изделий для производителей радиоэлектронной аппаратуры, в том числе специальной», - сообщил генеральный директор «Росэлектроники» Игорь Козлов. При этом он отметил, что НИИЭМП является единственным предприятием в России, владеющим технологиями создания электронно-механических изделий подобного класса.

НИИЭМП также является участником одной из федеральных целевых программ, в рамках которой запланирована реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей и научно-производственного комплекса предприятия. Стоимость проекта составляет 105 млн. руб.

НИИЭМП является одним из ведущих предприятий России в области резисторостроения, микросборок цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей, прецизионных тонкопленочных наборов резисторов и делителей напряжения, а также единственным предприятием в России и СНГ по разработке и производству вакуумных высокочастотных коммутирующих устройств и вакуумных конденсаторов. Предприятие является также крупным разработчиком спецтехнологического и нестандартного контрольно-измерительного оборудования.