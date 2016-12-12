Московская школа экономики МГУ им. Ломоносова запустила систему единого времени

Компания «Ай-Теко» объявила о внедрении системы часофикации в Московской школе экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (МШЭ МГУ). Проект реализован силами команды компании РАССЭ при участии фонда Олега Дерипаска «Вольное дело», поддерживающего МШЭ МГУ с момента образования, сообщили CNews в «Ай-Теко».

Целью внедрения системы часофикации стало создание единой синхронизированной сети точного времени для координации работы всех подразделений факультета. Сегодня новый ИТ-инструмент позволяет автоматически синхронизировать по времени все оборудование МШЭ МГУ, включая цифровые и стрелочные часы в здании, персональные компьютеры сотрудников, системы управления оповещениями о начале и завершении занятий, управления сетью передачи данных и серверами.

«Необходимость и удобство работы в едином временном пространстве неоспоримы, особенно когда речь идет о слаженности общих действий факультета и, в первую очередь, о следовании расписанию занятий. В любом учебном заведении подобные принципы совместной деятельности, безусловно, важны. Отрадно, что информационные технологи приходят на помощь в решении этого вопроса», — отметила Ирина Богатова, начальник отдела планирования и организации учебного процесса Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Запуску новой системы факультета предшествовал ряд работ, которые выполнили специалисты компании РАССЭ. На первом этапе команда интегратора разработала проект ИТ-решения, включающего в себя комплекс технических средств, который осуществляет передачу информации о текущем значении времени от эталонного источника, в качестве которого была установлена станция первичных часов в помещении центральной серверной факультета, к сетевым элементам. Для синхронизации времени и передачи данных на вторичные (стрелочные и электронные) часы используется антенна GPS. Запущенная в эксплуатацию система часофикации обеспечивает отображение местного времени и даты в формате «день-месяц»; возможность синхронизации внешних сетевых устройств — серверов и рабочих станций компьютерной сети — по местному или UTC-времени.

«Помимо своей основной функции — индикации точного времени на всех вторичных часах — данное ИТ-решение позволяет синхронизировать по времени и другие инженерные системы здания: системы видеонаблюдения, пожарной охраны, контроля доступа. Комплексный подход МШЭ к созданию единой сети точного времени предоставляет прекрасную возможность интегрировать эти системы и максимально использовать их функционал», — пояснил Константин Парфенов, управляющий директор компании РАССЭ (ГК «Ай-Теко»).