Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг превысил 2 млн человек

В рамках заседания Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности Минкомсвязи России представило регулярный отчет, содержащий показатели функционирования ИЭП. Как рассказали CNews в министерстве, по данным на конец ноября 2016 г. в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано 37,7 млн человек. Прирост пользователей электронных госуслуг в ноябре 2016 г. составил 2,4 млн человек, что стало рекордным показателем роста за все время существования системы.

Интеграцию с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) версии 3.0 на сегодняшний день завершило большинство субъектов РФ. Оставшимся двум субъектам — республике Ингушетия и Тверской области — необходимо осуществить переход на новую версию системы.

Минкомсвязи также представило рейтинг регионов по доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА. К регионам-лидерам, достигшим целевого показателя в 50%, относятся республика Тыва (61,1%), Тульская (59%) и Курская (54,8%) области, Ямало-Ненецкий (53,7%) и Ханты-Мансийский (53,5%) автономные округа, а также Тамбовская область (51,6%).

В связи с невысокой долей уровня граждан, зарегистрированных в ЕСИА, Карачаево-Черкесской и Чеченской республикам, Забайкальскому краю, Ненецкому автономному округу, городу Севастополю, а также республикам Дагестан, Крым и Ингушетия было рекомендовано усилить работу по информированию граждан о преимуществах оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Как напомнил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев, целевой показатель доли граждан, использующих электронный механизм получения госуслуг, в 2016 г. составляет 50%. «В настоящее время Росстат проводит соответствующие исследования для того, чтобы посчитать фактические показатели. В следующем году целевой показатель будет уже 60%. Поэтому работы по популяризации электронных госуслуг и повышению качества их предоставления очень важны для достижения показателей Указа Президента РФ №601. Всем субъектам РФ необходимо относиться к этому максимально серьезно», — подчеркнул замглавы Минкомсвязи России.

Также на заседании была представлена схема оплаты госпошлины в электронном виде с учетом льготы в размере 30% при получении госуслуг в электронном виде. Схема разработана Минкомсвязи совместно с Федеральным казначейством России и Минфином России. Возможность получить такую льготу утверждена Федеральным законом «О внесении изменения в статью 333-35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», разработанным Минкомсвязи России.

Для получения льготы необходимо одновременно выполнить несколько условий: подать заявление на получение госуслуги в электронном виде и совершить оплату с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), региональных порталов госуслуг и иных порталов, интегрированных с ЕСИА.

Для реализации утвержденной схемы ведомство, предоставляющее услугу, после проверки заявления, поданного через ЕПГУ, выставляет начисления по госпошлине в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Далее ведомство передает на ЕПГУ уникальный идентификатор начисления, после чего пользователю предоставляется возможность оплатить госпошлину с 30% льготой. Затем кредитная организация, проводящая оплату, передает в ГИС ГМП факт платежа.

Льгота на оплату госпошлины при получении государственных услуг с помощью ЕПГУ, региональных порталов госуслуг и иных порталов, интегрированных с ЕСИА, станет доступна в начале 2017 г.