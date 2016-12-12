14 больниц республики Марий Эл защитили информацию, передаваемую в систему-112

Для защиты информации и средств ее обработки в системе-112 центральные районные больницы республики Марий Эл с привлечением специалистов «Кейсистемс-Безопасность» создали подсистему информационной безопасности.

Как сообщили CNews в «Кейсистемс-Безопасность», система-112, предназначенная для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, предполагает обработку, хранение и передачу большого объема данных. Для ее полноценного функционирования необходимо выполнить требования по обеспечению информационной безопасности, о чем сказано в п.6 ПП РФ от 21 ноября 2011 г. № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112». Осенью 2016 г. 14 центральных районных больниц республики Марий Эл защитили информацию и средства её обработки в системе-112. Работы по построению подсистемы информационной безопасности выполнили специалисты «Кейсистемс-Безопасность».

В рамках проекта специалисты «Кейсистемс-Безопасность» выполнили поставку, установку и настройку сертифицированных средств и программных комплексов защиты информации. Их эксплуатация позволяет значительно снизить риск раскрытия, модификации или удаления обрабатываемой информации третьими лицами, а также выполнить требования законодательства и государственных регуляторов, подчеркнули в компании.

По информации «Кейсистемс-Безопасность», реализация проекта позволила медицинским организациям республики Марий Эл обеспечить требуемый уровень безопасности информации, передаваемой в систему-112, и, таким образом, создать все необходимые предпосылки для запуска системы в эксплуатацию.