В МИРЭА открылся первый в России и СНГ центр SAP Next-Gen Lab

Московский технологический университет (МИРЭА) объявил об открытии первого в России и СНГ SAP Next-Gen Lab — центра инноваций и нетворкинга для студентов и молодых ИТ-специалистов. Центр открылся в главном корпусе МИРЭА на проспекте Вернадского, 78. Как рассказали CNews в учреждении, на площади в 100 кв. метров разместились рабочая зона для обучения и мероприятий, тестирования робототехники и экспериментальных устройств, переговорная. На момент открытия в распоряжении студентов ─ специализированное и современное оборудование.

Основная функция SAP Next-Gen Lab — практика студентов, изучение технологий SAP, решение задач, актуальных для клиентов компании и базовых предприятий МИРЭА.

«SAP Next-Gen Lab создан для поколения Z. Студенты и специалисты этого возраста нацелены на практику и карьеру, а не на сухую теорию. Только что открытый центр станет площадкой для проектного обучения. При таком подходе преподаватель отталкивается не от теоретического задания, а от практического. Например, разработать приложение для банка или доработать квадрокоптер для использования в условиях опасного производства», — отметила на открытии центра Наталия Парменова, исполнительный директор SAP СНГ.

Центр инноваций МИРЭА заимствует практики и форматы обучения у общего проекта SAP и Стэнфордского университета — Stanford d.School. Здесь, в частности, студенты разрабатывают технологии Connected Cars для Audi и «беспилотники» Volvo для строительства, безопасные для рабочих. В числе заказчиков проектов — Renault, IKEA, NASA, Ford и многие другие компании.

В SAP Next-Gen Lab МИРЭА будут проводиться хакатоны и инноджемы, открытые для студентов любых вузов. Молодые специалисты могут представить в центре собственные проекты, получить консультацию по краудсорсингу или по разработкам для крупных заказчиков.

«SAP Next-Gen Lab поможет развитию Института информационных технологий и автоматизированного проектирования МИРЭА, который ведёт разработки для 46 базовых предприятий вуза. Среди них есть производственные предприятия, медицинские учреждения, министерства и ведомства. Задачи информатизации многих из них амбициозны. Это и анализ массивов данных в концепции Big Data, и внедрение Интернета вещей в промышленность. Интерес в этом плане составляет, например, платформа SAP HANA. Ее изучением студенты займутся в первую очередь», — отметил Станислав Кудж, ректор МИРЭА.

Кроме МИРЭА, в 2016-2017 гг. в глобальную сеть SAP Next-Gen Labs войдет еще несколько российских вузов.