Центр финансовых технологий МГУ им. Ломоносова расширил масштабы использования электронного архива «Этлас»

Центр финансовых технологий Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова расширил масштабы использования электронного архива документов «Этлас».

Как сообщили CNews в компании «Этлас-Софт», после полугодовой промышленной эксплуатации созданного ранее мультиархива, то есть архива документов различных контрагентов, у ЦФТ МГУ им. Ломоносова появилась потребность решения двух дополнительных задач, а именно: ускорить заведение документов в систему за счет автоматического распознавания атрибутов регистрируемых документов и произвести интеграцию взаимодействия электронного архива с бухгалтерской информационной системой.

В основе деятельности центра лежат: научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат МГУ имени М.В. Ломоносова, а также деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, создание и сопровождение электронного архива финансовой документации.

Для решения первой задачи в системе присутствует модуль автоматического распознавания атрибутов документов, который позволяет ускорить импорт документов в систему. Модуль ориентирован на массовый скоростной ввод документов. Импорт может осуществляться как из набора отсканированных изображений на локальном диске, так и непосредственно со сканера с автоподачей, поддерживающего протокол TWAIN.

Специалисты «Этлас-Софт» произвели настройку правил распознавания платежных поручений с последующим автоматическим заполнением следующих атрибутов карточки документа: «Наименование документа», «Номер документа», «Дата документа», «Сумма документа», «Плательщик», «Получатель», «Содержание документа». По оценкам компании, реализация данного механизма позволила примерно в 20 раз сократить время добавления обработки платежных поручений.

В свою очередь, для взаимодействия электронного архива с бухгалтерской информационной системой был установлен и настроен модуль интеграции со сторонними приложениями, который позволяет автоматизировать импорт и экспорт документов с атрибутами карточки, справочников, статистических данных в формате XML, а также автоматизировать запуск пользовательских скриптов на сервере системы, которые позволяют организовать правила обмена данными. По отзыву заказчика, решение этой задачи упростило работу как сотрудникам бухгалтерии, так и отделу по работе с клиентами.