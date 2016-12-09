Новая система освободит медиков в школах и детсадах от бумажной работы

В московских школах и детских садах тестируют новый формат работы медицинских кабинетов. Автоматизированные рабочие места в них позволяют уменьшить бумажную работу медперсонала почти на 90%, сообщили CNews представители ЕМИАС.

Вся работа здесь проходит через сервис «ЕМИАС. Школа» — прототип модуля Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы. Сервис разрабатывал Департамент информационных технологий совместно с Департаментом здравоохранения.

Как известно, сейчас основное время медсёстры в школах и детсадах тратят на заполнение разной документации — оформление журналов, медицинских карт и справок. Сервис призван решить эту проблему, а в перспективе, когда систему интегрируют с электронной медицинской картой, можно будет быстро получать информацию о состоянии здоровья ребёнка.

Модуль «ЕМИАС. Школа» также планируется связать с электронным дневником, и родители школьников смогут получать информацию о запланированных вакцинациях и рекомендациях для ребёнка по результатам профилактических осмотров.

В настоящее время проводится тестирование системы в трёх образовательных комплексах — в школе с углублённым изучением английского языка № 1213, в гимназии № 1748 «Вертикаль» и в школе № 14. В них учится почти 6 тыс. детей и работает 21 медицинский кабинет.

К пилотному проекту также подключились три детские поликлиники — № 15, 122 и 131. Их врачи-педиатры планируют работу в образовательном комплексе, составляют расписание сотрудников, оказывающих медпомощь детям, анализируют результаты осмотров и составляют планы реабилитации.

Помимо этого, в рамках пилотного проекта Департамент здравоохранения и Департамент образования учат педагогов школ и детских садов стандартам оказания первичной доврачебной помощи.

После того как проект пройдёт тестирование, новый формат работы, как планируется, начнут внедрять во всех школах и детских садах города.