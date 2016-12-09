«Мегафон» развивает инклюзивное образование в Сочи

«Мегафон» объявил о завершении проекта по обеспечению скоростным 4G-интернетом сенсорно-игровой зоны для первого инклюзивного класса в гимназии № 8 Сочи, где дети с аутизмом обучаются вместе со здоровыми сверстниками.

Как рассказали CNews в компании, в гимназии №8 города-курорта стартовала социально-образовательная программа по совместному (инклюзивному) обучению детей с расстройством аутистического спектра (РАС) со здоровыми сверстниками. Детям с РАС характерны нарушения языковых и коммуникативных навыков, сопротивление к переменам, стереотипичное поведение и желание свести к минимуму любые контакты с внешним миром. Однако при совместном обучении с обычными сверстниками более 60% детей с РАС благополучно социализируются и успешно живут среди обычных людей в дальнейшем, самостоятельно решают бытовые вопросы, осваивают сложнейшие дисциплины и науки.

«Задача проекта – открыть больше инклюзивных и ресурсных классов в Краснодарском крае, создать адаптационные условия для совместного обучения школьников – тогда шансы на социализацию серьезно увеличатся, повысится информированность общества о возможностях детей с РАС и созреет толерантное отношение к людям с аутизмом, – сказала Надежда Назарова, президент Центра инклюзивного развития «Включи». – В сочинском классе с детьми с РАС индивидуально работают наставники, есть сенсорная зона, которую нужно серьезно расширять и для этого существует масса инновационных обучающих материалов. Мы очень рады, что компания «Мегафон» поддержала нас в интернетизации сенсорной зоны – здесь дети с РАС разгружаются, возвращаются в состояние эмоционального спокойствия. Для нас очень важно вводить современные мобильные технологии в обучающий процесс. Уверена, что с поддержкой таких социально-ответственных компаний мы добьёмся весомых результатов в адаптации детей с РАС».

В Краснодарском крае сочинский инклюзивный класс на базе гимназии №8 стал первой образовательной площадкой для включения детей с ограниченными возможностями здоровья в школьную жизнь. Обязательным условием процесса обучения здесь является интерактивный подход и игровые техники с сенсорным уклоном для комфорта пребывания таких учащихся.

«Компания «Мегафон» ежегодно поддерживает ряд проектов, нацеленных на социальную реабилитацию и адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы всегда рады предоставить инновационные технологические ресурсы, которыми располагаем после зимней Олимпиады-2014 и Паралимпийских игр», – сказал Анатолий Горбунов, директор Сочинского отделения компании «Мегафон». – Возможности глобальной сети делают всех её пользователей равными. Здесь есть условия для интерактивного обучения, развития игровых коммуникаций и навыков, без которых уже немыслима жизнь современного человека. Уверен, что оборудованная скоростным 4G-интернетом от «Мегафона» релаксационная зона гимназии поможет скорейшей адаптации и успешной учёбе десятков детей, а педагогам и воспитателям позволит получать оперативные сведения о новых методах работы с инклюзивными классами».