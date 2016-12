ИСП РАН представил российское ПО в рамках Первой открытой научно-практической конференции

В рамках Первой открытой научно-практической конференции Института системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН), состоявшейся в начале декабря, были представлены новые программные продукты и перспективные разработки, ранее недоступные широкой аудитории. Как рассказали CNews в учреждении, это событие стало знаковым для ИТ-отрасли: Институт уже более двух десятков лет является федеральным центром разработки программного обеспечения, при этом значительная часть передовых технологий прежде была доступна только партнерам ИСП РАН или демонстрировались на научных конференциях лишь частично и узкому кругу специалистов.

«Основная особенность модели ИСП РАН - нацеленность на инновации как на ключевой механизм удержания передовых позиций в науке и в подготовке кадров высшей квалификации, - сказал Арутюн Аветисян, директор Института. - За 20 лет нам удалось создать экосистему, обеспечивающую постоянную генерацию инноваций в области системного программирования».

Инновации ИСП РАН находят потребителя как в России, так и за ее пределами: ведущие мировые производители электроники используют разработанные российскими программистами технологии анализа программного кода и защиты кода от копирования, тема компьютерного моделирования находит применение в работе крупных российских компаний, а методики повышения безопасности ПО привлекают внимание отечественных государственных служб.

«Совместно с ИСП РАН мы занимаемся анализом большого объема программного обеспечения, разработкой новых способов выявления ошибок в ПО», - отметил Виталий Лютиков, заместитель директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. - Я выражаю благодарность работникам института за значительный вклад в наше общее дело – дело обеспечения безопасности. Это очень нужные для нас методики».

«Институт - один из лучших научно-исследовательских партнеров нашего центра во всем мире, - сказал Чул Джо Ким, представитель штаб-квартиры исследовательского центра Software Research Centre компании Samsung. - Мы надеемся, что наше сотрудничество продолжится и дальше».

Большинство партнеров института работают с ИСП РАН на протяжении длительного времени. Одна из форм, позволяющая организовать долгосрочное сотрудничество - совместные лаборатории. При наличии постоянного финансирования они дают возможность гибко планировать имеющиеся ресурсы, наращивать компетенции во вновь образующихся направлениях системного программирования, организовывать подготовку молодых специалистов с компетенциями в интересующих партнеров областях.

«Мы использовали классическую физтеховскую модель построения института, нацеленную на образование через исследование, тесную интеграцию фундаментальной науки, образования и индустрии. Эта модель обеспечивает одновременно и воспроизводство кадров, и генерацию новых технологий на постоянной и долгосрочной основе, - отметил Арутюн Аветисян. – И эта модель оказалась успешной. За последние два десятилетия институт заработал прочную и достойную репутацию, как в России, так и за ее пределами».

Сегодня в ИСП РАН действуют совместные лаборатории с такими компаниями, как Samsung (нацелена на компиляторные технологии в контексте мобильных платформ ARM, Android, Tizen), Klocwork (разрабатывает технологии статического анализа кода на выявление уязвимостей безопасности), Dell (занимается созданием инструментов анализа и обработки больших данных), Synchro (комплексное планирование и nD-моделирование масштабных проектов), CUDA Research Center компании NVIDIA (технологии параллельных вычислений для современных и перспективных гетерогенных систем сверхвысокой производительности). Институт участвует в создании совместной лаборатории и в рамках проекта Сколково, в области параллельных и распределенных вычислений с компанией Intel, сотрудничает с компанией Hewlett Packard. География совместных проектов охватывает всю карту мира – от США и Канады до Южной Кореи.

Некоторая часть результатов этого сотрудничества была представлена на конференции. Среди прочего - анализатор Svace - технология статического анализа для поиска дефектов в исходных текстах программы, принципиально новая технология обфускации - запутывания кода, препятствующая анализу и взлому программ, технологии анализа социальных сетей Talisman и Texterra, позволяющие выявлять источники и цепочки распространения информации, собирать и восстанавливать неполную или искаженную информацию пользовательских профилей в социальных сетях.

В ходе конференции представили свои разработки и концепции российские и зарубежные компании, среди которых Software R&D Center Samsung Electronics, Russian Research Center Huawei Technologies, Mail.Ru Group, «СиПроВер», а так же университеты: МГУ, МФТИ, МГТУ, Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского, Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Instituto PolitecnicoNacional, University of Zagreb, UPC Barcelona Tech, Universität der Bundeswehr München, MIO Toulon Univerity и другие.

«Открытая конференция показала себя как прекрасный инструмент для коммуникации между представителями отрасли IT, - сказал один из ведущих разработчиков ИСП РАН Андрей Белеванцев. – Инструмент полезный не только для нашего института, но и для всех участников. Потому что для достижения результатов в такой непростой области знаний, как системное программирование, помимо работы в основном русле исследований необходимы постоянные смежные исследования, обмен опытом с коллегами по цеху и контакт с партнерами. Участники конференции приняли решение сделать ее ежегодной».