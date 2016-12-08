«Лаборатория программных решений» разработала платформу для загрузки данных в ГИС ЖКХ

Компания «Лаборатория программных решений» разработала прикладную интеграционную платформу, связывающую государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), а также другие информационные системы в единое информационное поле. Решение обеспечивает корректную и беспрепятственную интеграцию информации в ГИС ЖКХ, сообщили CNews в «Лаборатории программных решений».

Как известно, в 2016 г. в России заработала государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. Ее появление потребовало от всех участников рынка ЖКХ передачи большого количества информации. По данным Минкомсвязи РФ, в ГИС ЖКХ зарегистрировались уже порядка 60 тыс. организаций. Однако, несмотря на столь внушительное количество зарегистрировавшихся, далеко не всем поставщикам информации удалось внести необходимые сведения в ГИС ЖКХ.

Как отмечается, сегодня хуже всех с нововведениями справляются управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Как показал опрос НП «ЖКХ Контроль», проведенный среди 250 ТСЖ в 24 субъектах РФ, у 69% представителей этих организаций возникли трудности с подготовкой информации и ее внесением в ГИС ЖКХ. Одной из причин тому стало элементарное отсутствие необходимых ИТ-решений, без которых невозможно корректно и быстро интегрировать информацию в систему, не привлекая дополнительный персонал.

«Дело в том, что поставщики информации, коих сегодня огромное количество, обладают абсолютно разной степенью автоматизации — в работе используется одна или несколько разрозненных информационных систем (либо и вовсе работают по старинке, обрабатывая данные вручную). Каждый из источников информации может содержать как частичную информацию, так и пересекающуюся. Как правило, пересекающаяся расходится в разных информационных системах в силу слабости интеграции между ними либо её полного отсутствия. Все это приводит к проблеме предоставления данных в ГИС ЖКХ, в которой постоянно меняются форматы информационного взаимодействия с внешними информационными системами», — пояснили в «Лаборатории программных решений».

Разработанная компанией прикладная интеграционная платформа принимает информацию в простых и удобных форматах, не требует связи систем с интернетом, а также ручного переноса данных на внешних накопителях. Данное ИТ-решение поддерживает различные форматы загрузки данных, а также их загрузку в полностью автоматическом режиме; указывает на ошибки в загружаемых данных и позволяет их исправить. Также в платформе предусмотрен пользовательский интерфейс для сверки данных, с помощью которого можно полностью контролировать ход информационного обмена — видеть, что прошло выверку, что нет и почему. Пользователь принимает решение об отправке информации в ГИС ЖКХ только после того, как платформа подтвердит ее корректность и полноту — это достигается за счет удобных функций визуальной индикации и подсказок. Таким образом, информационная платформа освобождает пользователя от необходимости найма дополнительного персонала, перед которым стояла бы задача вручную и безошибочно заносить всю информации в систему, с учетом всех ее требований.

«С помощью прикладной информационной платформы поставщик информации сможет достичь существенного сокращения времени, финансовых, а также и трудозатрат на работу с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства», — заключили в «Лаборатории программных решений».