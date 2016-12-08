Гарнитура от ОПК позволит управлять компьютером при помощи взгляда

ОПК («Объединённая приборостроительная корпорация», входит в госкорпорацию «Ростех») впервые продемонстрировала прототип устройства для управления дополненной реальностью «Нейро-М» в рамках Международной выставки «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты», которая проходит в эти дни Москве. Как рассказали CNews в компании, разработка призвана упростить ежедневное взаимодействие человека с электронными устройствами – компьютерами, смартфонами и «умными» бытовыми приборами.

Система альтернативной и дополненной коммуникации «Нейро-М» представляет собой портативную гарнитуру: очки с дисплеем дополненной реальности, встроенный в них датчик для определения направления взгляда (айтрекер) и интерфейс «мозг – компьютер».

Две камеры айтрекера с частотой регистрации движений глаза до 200 кадров в секунду позволяют точно отслеживать направления взгляда человека и использовать его в качестве трехмерного курсора. При этом нейроинтерфейс «мозг-компьютер» анализирует электроэнцефалограмму человека, повышая эффективность взаимодействия с электронными устройствами. В частности, на компьютере можно писать тексты, просматривать интернет-сайты, работать в любых программах и т.д., не используя клавиатуру и мышь. В случае с бытовой техникой возможно дистанционное включение и выключение приборов.

«Система «Нейро-М» - легкое и удобное устройство, которое можно носить постоянно. Оно может стать незаменимым помощником для людей с ограниченными возможностями и облегчить их коммуникацию с внешним миром, - сказал заместитель руководителя департамента инновационного развития ОПК Павел Анисимов. – Система самостоятельно идентифицирует совместимые устройства, человеку достаточно посмотреть, к примеру, на компьютер и задержать на нем взгляд - управление курсором берет на себя «взгляд» пользователя».

Чтобы отправить сообщение, на прозрачный дисплей очков выводится графический интерфейс в виде клавиатуры с русским алфавитом. Программно-аппаратный комплекс определяет, на какой из букв сфокусировано внимание пользователя, после чего выводит эту букву в область набора сообщений.

В составе ОПК разработку «Нейро-М» ведет Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И.С. Брука. На данный момент изделие работает в тестовом режиме.