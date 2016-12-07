В Мурманской области продолжается модернизация АИС по документам Архивного фонда региона

В Мурманской области завершился этап модернизации автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда региона (АИС). Корпорация «Элар» оптимизировала функционал системы, с помощью которой архивные учреждения области оказывают пользователям услуги через портал госуслуг и отраслевой портал. Об этом CNews сообщили в «Элар».

«Автоматизированная информационная система по документам Архивного фонда Мурманской области внедрена “Элар” в 2011 году, — рассказал заместитель коммерческого директора корпорации, руководитель направления работы с архивными учреждениями Александр Радченко. — С ее помощью пользователи через интернет получают информацию о составе и содержании фондов государственных архивов региона, могут удаленно направить запрос об архивной справке или копии, заказать дела для работы в читальном зале».

АИС позволяет работать с документами Государственного архива региона (ГОКУ ГАМО) и ГОКУ ГАМО в г. Кировске. В рамках модернизации системы потребовалось изменить формы Регионального портала электронных услуг Мурманской области (РГПУ) для оформления запросов: выбора адресата обращения — ГАМО или ГАМО в г. Кировск; ввода общих сведений о заявителе; ввода сведений о планируемых исследованиях и др.

Кроме того, теперь при наличии в АИС электронной копии дела система не позволяет пользователю формировать требование на выдачу дела на традиционных носителях, рассказали в «Элар». В то же время, реализована возможность доступа к электронным копиям дел на платной основе: пользователи получают от администратора системы сообщение о необходимости оплаты услуги и прикрепляют к своему требованию скан квитанции об оплате сервиса.

Проект направлен на исключение необходимости личного обращения граждан и организаций в архивы Мурманской области за государственными услугами, сокращение сроков исполнения запросов учреждениями, развитие платных сервисов архивов.