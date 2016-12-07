НПО «Криста» представило программный комплекс «Реестр источников доходов»

Научно-производственное объединение «Криста» представило новый программный комплекс — «Реестр источников доходов».

Как рассказали CNews в «Кристе», ПК «Реестр источников доходов» — решение для автоматизации процессов формирования и ведения реестров источников доходов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и государственных внебюджетных фондов на этапах составления, утверждения и исполнения закона (решения) о бюджете по источникам доходов бюджета. Является частью государственных и муниципальных систем управления общественными финансами.

Решение разработано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.16 №868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов РФ», а также может быть адаптировано к требованиям региональных и муниципальных нормативно-правовых актов.

По словам разработчиков, благодаря современной технологической платформе программный комплекс позволяет создать централизованное решение как в части унификации выполняемых процессов, так и в части формирования консолидированной базы данных финансовых органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований.

Более подробная информация о ПК «Реестр источников доходов» доступна на странице решения.