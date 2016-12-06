Поисковая система по судебным делам и решениям для ГАС «Правосудие» запущена в эксплуатацию

Поисковая система по сведениям о рассматриваемым судами делам и принятым судебным решениям на интернет-портале ГАС «Правосудие» запущена в промышленную эксплуатацию. Как рассказали CNews в учреждении, система хранения судебных актов, прошедших процедуру деперсонификации в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», создана в 2014 г.

Система предоставляет возможность пользователям интернета получить сведения о делах и о принятых решениях в обезличенном виде при помощи поисковых механизмов. Поисковая система по судебным делам и судебным решениям доступна на официальном сайте интернет-портала ГАС «Правосудие» (sudrf.ru).

Технически источником информации для поисковой системы являются хранилища данных судов общей юрисдикции и Верховного Суда Российской Федерации. Поэтому информация о делах и принятых решениях (в обезличенном виде) в поисковой системе портала ГАС «Правосудие» идентична той, что содержится на сайтах отдельно взятых судов. Система хранения судебным актов, наряду с официальными сайтами судов, является единственным достоверным источником информации о деятельности судов.

Особенность доступа к сведениям о делах и судебных решениях средствами на портале ГАС «Правосудие» заключается в возможности проанализировать информацию в разрезе всей России с использованием инструментов гибкого поиска, детализации по регионам, судам, производствам, инстанциям и другим критериям.

В качестве условия поиска может выступать не только реквизитный состав судебного акта (субъект, категория дела, результат рассмотрения, ФИО участников и т.д.), но также слова и словосочетания, фигурирующие в текстах судебных актов. Это позволяет пользователю производить сквозной поиск по содержимому текстов всех имеющихся в базе судебных актов – полнотекстовый поиск.

Возможность сочетания атрибутивного и полнотекстового поиска значительно повышает эффективность поиска при выборке дел по тематикам.

Поисковые инструменты также позволяют осуществить фильтрацию в массиве данных, предоставленных по первоначальным критериям запроса.

Аналитические инструменты системы хранения судебных актов позволяют пользователю отслеживать события на всех этапах движения дела включая изменения статуса рассмотрения судебного дела, факт начала или прекращения судопроизводства, назначение даты и времени проведения судебного заседания и другое.

В настоящий момент система хранения судебных актов содержит более 33 млн судебных решений по гражданским и административным делам, делам об административных правонарушениях, уголовным делам судов общей юрисдикции. Актуализация сведений базы данных системы хранения судебных актов обеспечивается непрерывно в режиме 24 часа в сутки.

Помимо решений федеральных судов общей юрисдикции поисковая система содержит судебные акты и сведения о делах, находящихся на рассмотрении Верховного Суда Российской Федерации включая решения судебной коллегии по экономическим спорам. На текущий момент в поисковую систему загружено более 450 тыс. судебных актов Верховного Суда Российской Федерации.

Наличие на ресурсе sudrf.ru актуальных и достоверных сведений о деятельности судов в сочетании с универсальным функционалом поиска данных делает систему хранения судебных актов удобным инструментом для граждан РФ, государственных органов, ведомств и организаций, обеспечивая потребности последних в информации статистического и аналитического характера.