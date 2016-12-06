ОПК начнет поставки радионавигационной системы нового поколения в 2017 году

«Объединённая приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») объявила об успешном завершении государственных испытаний радиотехнической навигационной системы нового поколения для аэродромов. Как рассказали CNews в компании, усовершенствованная система повысит безопасность посадки самолётов и вертолётов, а также существенно снизит эксплуатационные расходы аэропортов.

Разработка предназначена для организации ближней навигации на авиатрассах при заходе на посадку любых летательных аппаратов. Аппаратура обладает высокой точностью приема-передачи данных, обеспечивает непрерывное указание экипажам местоположения воздушных судов при полетах, а также автоматический привод самолета в заданную точку (в зоне действия системы) независимо от условий видимости. В составе ОПК разработку радиотехнической системы ближней навигации ведет Челябинский радиозавод «Полёт».

«В нашей системе установлены современные комплектующие, в том числе твердотельные передающие устройства, которые позволяют существенно снизить эксплуатационные расходы, а также повысить безопасность воздушного движения, - сказал заместитель руководителя департамента инновационного развития «ОПК» Павел Анисимов. – На данный момент система успешно прошла наземные испытания и лётную проверку. Поставки планируем начать в 2017 году».

В 2017 г. ЧРЗ «Полет» начнет поставки новой системы в интересах государственных заказчиков для замены ранее поставленного оборудования на строящихся и уже эксплуатируемых аэродромах. В дальнейшем планируются поставки модернизированного изделия на экспорт.