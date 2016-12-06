«Новые облачные технологии» и «Кодекс» создадут решение для документооборота

«Новые облачные технологии» и «Кодекс» подписали соглашение о технологическом партнерстве. Как рассказали CNews, в компании, общими усилиями будет создано совместное решение на основе системы электронного документооборота (СЭД) и редакторов МойОфис.

Продукт ориентирован на государственные организации и компании с государственным участием. Для совместного решения разработчики устанавливают специальную цену: его стоимость будет на 20% выгоднее. Планируется, что комплексный продукт появится на рынке в начале 2017 г. За счет использования технологий совместной работы удастся сократить время подготовки и согласования документов на предприятиях любого масштаба.

«Использование комплексных решений позволяет повысить эффективность работы и оптимизировать бизнес-процессы. Наличие таких решений облегчает переход предприятий на отечественное ПО», ― сказал генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров.

«Интеграция в СЭД «Кодекс. Документооборот» приложения МойОфис позволит создавать и редактировать электронные документы непосредственно в системе документооборота, что сделает работу пользователей удобнее, эффективнее, позволит дать заказчику комплексный инструмент повышения производительности работы с документами», - отметил главный архитектор информационных систем консорциума «Кодекс» Антон Мейнцер.

Среди пользователей «Кодекс: Документооборот» администрация Санкт-Петербурга, Федеральная антимонопольная служба, правительство Ленинградской области, законодательное собрание Санкт-Петербурга, правительство Нижегородской области. Всего более 1000 объектов внедрения.