«Мегафон» предоставит «большие данные» для разработки стратегии «Уфа 2030»

В ходе четвертого градостроительного форума «UrbanБайрам» Фонд развития городских проектов поделился планами применения геоаналитических данных (big data), предоставляемых компанией «Мегафон». Как рассказали CNews в компании, данные будут использованы для создания аналитических продуктов в рамках разработки стратегии развития Уфы до 2030 г. и проводимых фондом исследований.

«В последние несколько лет в практику городского развития прочно вошли технологии стратегического планирования, использование анализа данных при принятии решений. В ходе городских исследований проводимых Фондом - важной составляющей является понимание направлений перемещения жителей города, транспортных потоков. Чтобы исследования и как следствие планирование были максимально грамотными и точными, мы в своей работе большую ставку делаем на так называемые «большие данные» и возможности их геопространственного анализа компании «Мегафон». Платформа анализа big data этого оператора в настоящее время, по нашему мнению, лучшая в отрасли. Это подтверждает и независимая оценка компании J’son&Partners. Техническая база оператора позволяет нам изучать и анализировать поведенческие характеристики больших групп людей, оценивать их перемещения в границах территорий любой площади и по разным маршрутам, а также прогнозировать изменения в будущем. В конечном итоге, на основе полученных данных, мы можем сформировать объективную картину потребностей жителей города в строительстве инфраструктурных объектов, дорог, мостов, развязок», - отметил исполнительный директор Фонда развития городских проектов Виталий Пилипчук.

Геопространственный анализ дает точную и исключительно оперативную картину жизни района, города или страны в целом на заданном отрезке времени, что невозможно при использовании теоретических выкладок, опросов или других традиционных инструментов сбора и обработки информации.

«Мы предлагаем решения для финансовых институтов, ритейла, сферы услуг и других отраслей, работающих с клиентскими потоками. Технология доказала свою эффективность по результатам успешного опыта и в управлении собственным бизнесом. Полученные в результате такого анализа данные позволяют нам принимать решения о развитии собственной инфраструктуры и ритейла. Тем самым, мы оптимизируем инвестиционные и операционные затраты, развиваемся именно там, где находятся наши клиенты, - сказал директор отделения по Республике Башкортостан компании «Мегафон» Дамир Байгильдин. - Кроме этого, изучение «больших данных» позволяет нам лучше понять, как наши клиенты используют мобильную связь, какие услуги наиболее востребованы и в каком объеме. Эта информация становится базой для разработки тарифных планов, специальных предложений и новых услуг – а чем больше наши продукты соответствуют потребностям абонентов, тем проще нам становится сохранять существующих клиентов и привлекать новых».

Точность результатов обеспечивается технологией геомаппинга, которая позволяет кратно улучшать качество геопозиционирования, достигая точности вплоть до 100 м в черте города. Технология позволяет в режиме реального времени обрабатывать данные, постоянно контролируя базовые станции на всей территории России с частотой замеров вплоть до ежеминутных, и строить матрицы корреспонденции и профилирования потока по полу, возрасту, уровню дохода, типам транспорта и множеству других поведенческих характеристик.

Анализ больших данных – одно из решений, которые «Мегафон» использует как для собственного бизнеса, так и в формате готовых продуктов для клиентов сегментов В2В и В2G. Это решение использует обезличенные данные на основе аналитики изменений нагрузки на базовые станции. Благодаря высокой точности данных и 100% охвату территории России, решение может быть востребовано в самых разных сферах.