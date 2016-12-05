«Кейсистемс-Безопасность» разработала систему «Электронный архив» для управления финансов администрации Владивостока

«Кейсистемс» объявила о разработке проекта системы «Электронный архив» для управления финансов администрации города Владивостока. Как рассказали CNews в компании, для оптимизации деятельности по обеспечению долговременного хранения и использованию электронных документов специалисты «Кейсистемс-Безопасность» разработали проект системы электронного архива для Управления финансов администрации города Владивостока.

В целях повышения эффективности работы и сокращения бумажного документооборота, управление финансов администрации города Владивостока планирует перейти на электронный вид формирования архива, для чего в первую очередь необходимо спроектировать систему. Проектирование системы «Электронный архив» реализовали специалисты «Кейсистемс-Безопасность», которые обследовали ИТ-инфраструктуру, существующие процессы обработки электронных архивных документов и предполагаемую к хранению информацию, сформировали требования к программно-аппаратным средствам системы, комплексу организационных мер и информационной безопасности, разработали проектное решение, провели демонстрацию бета-версии системы «Электронный архив» (решение разрабатывают в компании «Кейсистемс»), подготовили методику её испытаний и комплект проектов организационно-распорядительной документации по эксплуатации системы.

В результате работ управление финансов администрации города получило полный комплект документации по проектированию системы «Электронный архив», что позволит реализовать оптимальную систему долговременного хранения и использования электронных документов.