Российская ОС «Базальт СПО» уровня предприятия готова к масштабному применению в госсекторе

«Базальт СПО» объявил о выводе на рынок первой отечественной линейки ОС уровня предприятия с единым гарантированным качеством технической поддержки на всей территории РФ.

Компания «Базальт СПО» создана в августе 2015 г. для разработки отечественных импортозамещающих ИТ-решений уровня предприятия. Акционерами компании являются Агентство финансовой поддержки (основной акционер и инвестор) и ряд ведущих сотрудников «Базальт СПО».

Как рассказали CNews в компании, в настоящее время проект является инвестиционным. В течение 2016 г. инвестиции составили 100 млн. руб. (разработка операционных систем и создание инфраструктуры техподдержки). В 2017 г. в проект будет вложено еще 250 млн. руб., из которых 100 млн. пойдет на дальнейшую разработку и 150 млн. — на создание масштабируемой системы продаж и внедрения. Выручка за год должна составить 250-300 млн. руб.; эти средства будут реинвестированы в «Базальт СПО». По оценкам инвесторов, дальнейшая реализация государством и крупными заказчиками политики импортозамещения позволит компании «Базальт СПО» в 2021 г. достичь годовой выручки на уровне $300-350 млн.

Операционные системы компании «Базальт СПО» для серверов (Альт Сервер) и рабочих станций (Альт Рабочая станция) включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это позволяет использовать их в организациях, приобретающих программное обеспечение в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ОС «Альт Сервер» и «Альт Рабочая станция» — это системообразующие ИТ-решения для крупных территориально распределенных организаций. С их помощью заказчик может сформировать и эффективно поддерживать полномасштабную традиционную, облачную или гибридную ИТ-инфраструктуру, включающую службу каталогов, средства организации совместной работы, поддержку виртуализации и кластеризации. Технологии, интегрированные в эти ОС, а также собственные методики внедрения «Базальта» позволяют крупной организации гладко мигрировать с ОС Microsoft на операционные системы компании «Базальт СПО».

Уже сегодня компания «Базальт СПО» обеспечивает техническую поддержку своих ОС на всей территории РФ, включая Крым и Севастополь. Скорость реагирования на неполадки и время на их устранение регламентированы соглашением о качестве сервиса (SLA), при этом заказчик может выбрать пакет техподдержки с наилучшим для него сочетанием оперативности и затрат. Техподдержка «Базальт СПО» опирается на ресурсы и технологии стратегического партнера — компании ALP Group, имеющей партнерскую сеть в 300 городах РФ, и ИТ-процессы, переработанные с учетом особенностей свободного ПО. Объединение компетенций «Базальт СПО» и ALP Group позволяет при любом потоке обращений гарантированно выполнить жесткие условия SLA для запросов любой сложности.

Комплекс технологий, методик и техподдержки на основе SLA максимально защищает пользователя ОС компании «Базальт СПО» от возможных проблем внедрения и сопровождения: сбоев, связанных с работой ПО и проявлений «человеческого фактора». В свою очередь, техподдержка гарантирует оперативное устранение неполадок, если они всё же произошли.

Операционные системы «Базальт СПО» прошли всестороннюю проверку в нескольких крупных проектах масштаба региона РФ, причем именно как системообразующее ИТ-решение, обеспечивающее импортозамещение не только функций собственно операционной системы, но и службы каталогов (Microsoft Active Directory, или MS AD) и системы коллективной работы Microsoft Exchange. В настоящее время ОС и поддерживающая их инфраструктура сопровождения полностью готовы к масштабным внедрениям в любых российских организациях и регионах.

Продукты «Базальт СПО» опираются на один из крупнейших в мире репозиториев свободных программ, созданный в рамках российского проекта Sisyphus (Сизиф) и независимый от каких-либо других репозиториев. ООО «Базальт СПО» предоставляет для этого проекта техническую инфраструктуру, постоянно совершенствует его технологии, а также портирует репозиторий на новые аппаратные архитектуры. При этом весь жизненный цикл этих решений контролируется из российской юрисдикции.