«Глобус-Телеком» представил транзакционный мониторинг для ИТ-системы «СКИТ»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил работу над созданием смарт-модуля «Транзакционный мониторинг» в развитие ИТ-системы «СКИТ». Как рассказали CNews в компании, новая разработка является частью программно-аппаратного комплекса мониторинга, учета и технической поддержки «СКИТ». С помощью смарт-модуля «Транзакционный мониторинг» заказчики (органы государственной власти и муниципалитеты) смогут контролировать качество функционирования информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Смарт-модуль представляет собой программный робот, осуществляющий интеллектуальный контроль качества услуг. Например, в ходе предоставления гражданам услуги «запись к врачу» программа по заданному расписанию выполняет сценарий регистрации пациента: выбор медицинской организации, врача, даты и времени приема, формирование регистрационного талона. При этом результаты работы сохраняются в базе данных централизованной системы «СКИТ».

Механизм выявления ошибок, содержащийся в смарт-модуле, способен обнаружить их в действующих информационных системах на ранних стадиях, предупредить сбои и аварийные ситуации, выявить отклонения от заданных параметров функционирования и зоны риска до поступления жалоб от пользователей.

Новая разработка рассчитана на одновременное функционирование сотен программных роботов транзакционного мониторинга. В целом использование смарт-модуля позволяет организовать всестороннее наблюдение за технологическими процессами информационных систем из различных точек сетей передачи данных, а также увидеть и оценить качество электронных услуг глазами обычного человека.